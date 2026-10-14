У четвер, 15 жовтня, в частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. А отже – не всі українці будуть зі світлом.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла 15 жовтня: що відомо

У компанії повідомили, що обмеження потужності будуть застосовані для промисловості та бізнесу, а також для деяких категорій споживачів.

Зараз дивляться

Як застосовуватимуться графіки відключення світла 15 жовтня:

06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу

06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги)

– Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, – наголосили в Укренерго.

У компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись через постійні російські обстріли.

– Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні, – радять в Укренерго.

Також в компанії попросили споживати електроенергію ощадливо.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.