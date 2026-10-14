РФ пытается разрушить депо, вокзалы и станции: железную дорогу атаковали в пяти областях
- В ночь на 14 октября Россия атаковала железнодорожные объекты в пяти областях Украины.
- Удары обрушились на Харьковскую, Киевскую, Винницкую, Хмельницкую и Тернопольскую области.
В ночь на 14 октября Россия нанесла массированные удары по железнодорожным объектам Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областей.
Об этом сообщил председатель правления АО Укрзализныця Александр Перцовский.
Массированная атака на железную дорогу 14 октября: что известно
По словам Перцовского, в течение ночи российские атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины охватили пять областей:
- Харьковскую;
- Киевскую;
- Винницкую;
- Хмельницкую;
- Тернопольскую.
Перцовский отметил, что российские войска пытаются уничтожать разные объекты железной дороги — локомотивные и вагонные депо, ремонтные предприятия, вокзалы, станции и подвижной состав.
В результате ночных ударов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, а на отдельных ключевых направлениях движение затрудняли препятствия на путях.
Железнодорожники оперативно приступили к восстановлению электроснабжения и организовали альтернативные маршруты для обеспечения движения поездов.
По словам главы Укрзализныци, материальный ущерб от обстрелов значительный. Сейчас продолжаются восстановительные работы.
Несмотря на масштабную атаку, погибших и раненых среди железнодорожников и пассажиров нет.
Как пояснил Перцовский, людей заранее предупреждали об опасности и эвакуировали.
— Главное — всех заранее предупредили, четко эвакуировали и провели ночь без пострадавших и человеческих потерь, — подчеркнул он.
Также глава правления Укрзализныци рассказал о ситуации на столичном железнодорожном узле.
Из-за баллистической угрозы движение поездов временно приостановили из соображений безопасности.
Впоследствии поезда, которые задержали из-за воздушной угрозы, начали постепенно отправляться по маршрутам.
Напомним, что в ночь на 14 октября Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, применив 39 ракет и 128 беспилотников разных типов.
Основными целями ударов стали объекты энергетической инфраструктуры.
Президент Владимир Зеленский назвал эту атаку демонстративным неуважением России к США, поскольку она произошла, несмотря на заявленную американским президентом Дональдом Трампом инициативу о прекращении ударов по энергетическим объектам.
Фото: Александр Перцовский