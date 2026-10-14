В ночь на 14 октября Россия нанесла массированные удары по железнодорожным объектам Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областей.

Об этом сообщил председатель правления АО Укрзализныця Александр Перцовский.

Массированная атака на железную дорогу 14 октября: что известно

По словам Перцовского, в течение ночи российские атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины охватили пять областей:

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Харьковскую;

Киевскую;

Винницкую;

Хмельницкую;

Тернопольскую.

Перцовский отметил, что российские войска пытаются уничтожать разные объекты железной дороги — локомотивные и вагонные депо, ремонтные предприятия, вокзалы, станции и подвижной состав.

В результате ночных ударов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, а на отдельных ключевых направлениях движение затрудняли препятствия на путях.

Железнодорожники оперативно приступили к восстановлению электроснабжения и организовали альтернативные маршруты для обеспечения движения поездов.

По словам главы Укрзализныци, материальный ущерб от обстрелов значительный. Сейчас продолжаются восстановительные работы.

Несмотря на масштабную атаку, погибших и раненых среди железнодорожников и пассажиров нет.

Как пояснил Перцовский, людей заранее предупреждали об опасности и эвакуировали.

— Главное — всех заранее предупредили, четко эвакуировали и провели ночь без пострадавших и человеческих потерь, — подчеркнул он.

Также глава правления Укрзализныци рассказал о ситуации на столичном железнодорожном узле.

Из-за баллистической угрозы движение поездов временно приостановили из соображений безопасности.

Впоследствии поезда, которые задержали из-за воздушной угрозы, начали постепенно отправляться по маршрутам.

Напомним, что в ночь на 14 октября Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, применив 39 ракет и 128 беспилотников разных типов.

Основными целями ударов стали объекты энергетической инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский назвал эту атаку демонстративным неуважением России к США, поскольку она произошла, несмотря на заявленную американским президентом Дональдом Трампом инициативу о прекращении ударов по энергетическим объектам.

Фото: Александр Перцовский