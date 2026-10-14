В ночь на 14 октября Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 14 октября: что известно

В ночь на 14 октября, начиная с 18:00 13 октября, российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине.

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Всего радиотехнические войска Воздушных сил зафиксировали 167 средств воздушного нападения — 39 ракет и 128 беспилотников разных типов.

Во время ночной атаки на Украину противник применил:

39 ракет типов Искандер-М, KN-23, С-400, Циркон и Оникс;

128 ударных БпЛА типа Shahed, Бандероль/Дань-Т, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов Пародия. Среди них 77 были реактивными.

Ракеты запускали из Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей РФ.

Беспилотники летели с Миллерово и Орла в РФ, временно оккупированного Донецка, Гвардейского в Крыму, а также из акватории Азовского моря.

По данным Воздушных сил, основными целями российского удара стали Киев, Киевская и Харьковская области.

Особенностью атаки стало одновременное применение ракет и беспилотников с разных направлений. Значительное количество ракет, летевших по баллистической траектории, противник направил на объекты энергетики.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сколько целей сбила ПВО 14 октября

По предварительным данным на 09:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 119 воздушных целей:

четыре ракеты типов Искандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Оникс;

115 вражеских БпЛА разных типов, из которых 59 были реактивными.

Таким образом, Силы обороны обезвредили около 90% от общего количества запущенных беспилотников.

При этом попадания российских ракет и ударных БпЛА зафиксировали в 22 местах. Еще в восьми местах упали обломки сбитых целей.

В Воздушных силах также отметили, что часть вражеских ракет не достигла своих целей.

В данный момент атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве остаются несколько ударных беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 694-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.