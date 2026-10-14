У ніч проти 14 жовтня Росія завдала масованих ударів по залізничних об’єктах Харківської, Київської, Вінницької, Хмельницької та Тернопільської областей.

Про це повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.

Масована атака на залізницю 14 жовтня: що відомо

За словами Перцовського, протягом ночі російські атаки на залізничну інфраструктуру України охопили п’ять областей:

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Харківську;

Київську;

Вінницьку;

Хмельницьку;

Тернопільську.

Перцовський зазначив, що російські війська намагаються знищувати різні об’єкти залізниці — локомотивні та вагонні депо, ремонтні підприємства, вокзали, станції та рухомий склад.

Внаслідок нічних ударів виникли пошкодження енергетичної інфраструктури, а на окремих ключових напрямках рух ускладнювали перешкоди на коліях.

Залізничники оперативно розпочинали відновлення електропостачання та організовували альтернативні маршрути для забезпечення руху поїздів.

За словами очільника Укрзалізниці, матеріальні збитки від обстрілів суттєві. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Попри масштабну атаку, загиблих і поранених серед залізничників та пасажирів немає.

Як пояснив Перцовський, людей завчасно попереджали про небезпеку та евакуйовували.

— Ключове — всі завчасно попереджались, чітко евакуйовувались і пройшли ніч без постраждалих і людських втрат, — наголосив він.

Також голова правління Укрзалізниці повідомив про ситуацію в столичному залізничному вузлі.

Через балістичну загрозу рух поїздів тимчасово зупиняли з міркувань безпеки.

Згодом поїзди, які затримували під час повітряної загрози, почали поступово вирушати за маршрутами.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши 39 ракет і 128 безпілотників різних типів.

Основними цілями ударів стали об’єкти енергетичної інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку демонстративною неповагою Росії до США, оскільки вона відбулася попри заявлену американським президентом Дональдом Трампом ініціативу щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах.

Фото: Олександр Перцовський

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