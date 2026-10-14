Компания SpaceX ночью ввела новые технические ограничения на работу спутниковых терминалов Starlink в момент их перемещения.

Об этом сообщил военный эксперт и блогер Сергей Флеш.

В Украине ограничили скорость Starlink Starshield для дронов: что известно

По словам Сергея Флеша, для “военного пакета” услуг Starlink Starshield установлен предел скорости движения на отметке 100 миль в час (около 160 км/ч).

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Также Флеш добавил, что Силы обороны Украины не получали никаких предварительных уведомлений о подготовке или введении ограничений на starlink.

— Наши Силы обороны не получали предупреждения о таких ограничениях, и это привело к срыву ряда миссий. Очевидно, что это действие не может быть совпадением и связано с текущей политической ситуацией, — отметил Сергей Флеш.

Флеш подчеркнул, что внезапная корректировка условий работы терминалов старлинков Маска напрямую повлияла на выполнение задач подразделениями на фронте и повлекла сбои во время проведения нескольких операций.

Еще Сергей Флеш отметил, что Старлинк используется в самом эффективном решении (перехватчике) для защиты нашего неба от реактивных Шахедов.

По заключению эксперта, фактически своими действиями партнеры избавляют украинцев от одного из немногих шансов на защиту страны от реактивных Шахедов.

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