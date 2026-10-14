Компанія SpaceX уночі запровадила нові технічні обмеження на роботу супутникових терміналів Starlink у момент їхнього переміщення.

Про це повідомив військовий експерт і блогер Сергій Флеш.

В Україні обмежили швидкість Starlink Starshield для дронів: що відомо

За словами Сергія Флеша, для “військового пакета” послуг Starlink Starshield встановлено ліміт швидкості руху на позначці 100 миль на годину (близько 160 км/год).

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Також Флеш додав, що Сили оборони України не отримували жодних попередніх сповіщень про підготовку чи впровадження обмежень на starlink.

— Наші Сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов’язана з поточною політичною ситуацією, — зазначив Сергій Флеш.

Флеш наголосив, що раптове коригування умов роботи терміналів старлінків Маска безпосередньо вплинуло на виконання завдань підрозділами на фронті та спричинило збої під час проведення декількох операцій.

Ще Сергій Флеш зазначив, що Старлінк використовується в найефективнішому зараз рішенні (перехоплювачі) для захисту нашого неба від реактивних Шахедів.

За висновком експерта, фактично своїми діями партнери позбавляють українців одного з небагатьох шансів на захист країни від реактивних Шахедів.

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