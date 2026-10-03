Российские войска могут использовать скрытые радиоретрансляторы сети МЭШ непосредственно в пределах Киева для краткосрочной корректировки ударов беспилотников типа Shahed по стратегическим объектам.

Об этом сообщил внештатный советник президента по технологическим вопросам и эксперт в области технологий Сергей Бескрестнов (Флэш).

В Киеве могут действовать российские радиоретрансляторы

По его словам, в Киеве могут включаться одиночные радиоретрансляторы противника (ориентировочно 1-3 единицы), которые обеспечивают временный канал онлайн-управления дронами непосредственно до момента попадания.

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Флэш подчеркнул, что технологически невозможно без стабильного онлайн-управления в режиме реального времени точно попасть в такие сложные цели, как опора или ванты моста.

— Такие ретрансляторы сложно найти, но искать нужно. Пока они есть, закрытие города средствами РЭБ не будет эффективным, — отмечает он.

В качестве доказательства этой гипотезы Флэш привел пример управляемого удара по зданию СБУ, во время которого в небе не было других дронов-ретрансляторов, а также результаты анализа последних ударов по киевским мостам и возможности организации дальних каналов МЭШ на территорию РФ в эти моменты.

Какая угроза для средств ПВО на мостах в Киеве

Эксперт обратил внимание, что российские источники активно обсуждают обнародованные в сети фотографии средств ПВО на мостах Киева. Скрыть информационно, например, зенитную установку Gepard на объекте, через который ежедневно проезжают десятки тысяч человек, практически невозможно.

Флэш предостерегает, что пока противник имеет возможность осуществлять онлайн-управление беспилотниками, то под угрозой ударов будут оставаться не только сами мосты, но и развернутые на них средства противовоздушной обороны.

В то же время он подчеркнул, что украинские профильные службы тщательно исследуют все обломки сбитых вражеских беспилотников. В конструкциях дронов пока не найдены другие скрытые или альтернативные средства связи, например, модули LTE или системы Рассвет.

Утром 3 октября российские войска атаковали Северный мост в Киеве, в результате чего пострадали два человека и повреждена контактная сеть, поэтому движение транспорта ограничили на этом участке.

Накануне армия РФ атаковала Южный мост в Киеве, нанеся ряд ударов беспилотниками по нему в разное время суток.

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