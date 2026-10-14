SpaceX продолжает ограничивать скорость работы терминалов Starlink до 161 км в час. В течение дня фактические ограничения были значительно жестче.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источник в Минобороны.

В Минобороны прокомментировали работу Starlink в Украине

— Однако по состоянию на сейчас фиксируем, что на скорости до 160 качество связи улучшилось, — отмечается в сообщении.

Минобороны продолжает коммуникацию с партнерами относительно стабильных условий сервиса.

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Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что в Украине постепенно восстанавливают работу спутниковой связи Starlink на скорости до 160 км в час.

По его словам, после этого ударные беспилотники и дроны-перехватчики снова смогут летать.

Следующей задачей должна стать полная отмена скоростных ограничений для Starshield.

Владелец SpaceX Илон Маск отреагировал на публикацию Федорова. По его словам, лимиты скорости для военного пакета Starshield зависят не от его компании, а от решения правительства США.

Маск объяснил, что Starshield и Starlink — разные системы с разными владельцами.

— Системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем. Любые ограничения скорости или использования определяют американские военные, а в конечном итоге — президент США, — подытожил он.

Напомним, советник президента Сергей Бескрестнов (Флеш) сообщил, что компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink во время движения. Из-за этого было сорвано несколько военных миссий.

По его словам, ограничение касается военного пакета услуг StarShield и установлено на скорости 100 миль в час.

Бескрестнов предполагает, что ограничения связаны “с текущей политической ситуацией”.

Проблемы с работой терминалов сегодня утром подтвердил волонтер Сергей Стерненко. По его словам, военные фиксируют усиление ограничений на использование терминалов спутниковой связи Starlink украинскими операторами.

Стерненко уточнил, что перебои со связью начинались после достижения скорости 60–70 км в час.

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