SpaceX продовжує обмежувати швидкість роботи терміналів Starlink до 161 км на годину. Протягом дня фактичні обмеження були значно жорсткішими.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в Міноборони.

У Міноборони прокоментували роботу Starlink

– Проте, станом на зараз, фіксуємо, що на швидкості до 160 якість звʼязку покращилась, – зазначається в повідомленні.

Міноборони продовжує комунікацію з партнерами щодо стабільних умов сервісу.

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Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що в Україні поступово відновлюють роботу супутникового зв’язку Starlink на швидкості до 160 км на годину.

За його словами, після цього ударні безпілотники та дрони-перехоплювачі знову зможуть літати.

Наступним завданням має стати повне скасування швидкісних обмежень для Starshield.

Власник SpaceX Ілон Маск відреагував на допис Федорова. За його словами, ліміти швидкості для військового пакета Starshield залежать не від його компанії, а від рішення уряду США.

Маск пояснив, що Starshield і Starlink – різні системи з різними власниками.

– Системи Starshield належать уряду США і перебувають під його контролем. Будь-які обмеження швидкості чи використання визначають американські військові, а зрештою – президент США, – підсумував він.

Нагадаємо, радник президента Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив, що компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink під час руху. Через це було зірвано кілька військових місій.

За його словами, обмеження стосується військового пакету послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину.

Бескрестнов припускає, що обмеження пов’язані “з поточною політичною ситуацією”.

Проблеми з роботою терміналів підтвердив сьогодні зранку волонтер Сергій Стерненко. За його словами, військові фіксують посилення обмежень на використання терміналів супутникового зв’язку Starlink українськими операторами.

Стерненко уточнив, що перебої зі зв’язком починалися після досягнення швидкості 60–70 км на годину.

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