Франции есть что терять: Зеленский ответил на угрозы Ле Пен прекратить помощь
- Опыт войны в Украине важен для французских оборонных компаний.
- Президент Украины назвал сотрудничество взаимовыгодным.
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление ультраправого кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен заявил, что прекращение финансирования Украины не выгодно самой Франции.
Об этом глава государства сказал в интервью британскому изданию Financial Times.
Зеленский ответил Ле Пен
По словам Владимира Зеленского, в ближайшие 12 месяцев в европейских странах состоится ряд выборов. На них могут преуспеть пророссийские партии, а это может создать ряд вызовов для Украины.
Ультраправая кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае избрания она прекратит непосредственную помощь Украине.
В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что Франции есть что терять. По его словам, опыт войны в Украине очень необходим французским оборонным компаниям.
– Это взаимовыгодно, – добавил он.
Марин Ле Пен выступает категорически против присоединения Украины к Евросоюзу и скептически относится к санкциям против России. По ее словам, было глупо вести энергетическую войну против РФ, не имея собственных энергоносителей.
В сентябре в комментарии Le Figaro Ле Пен заявила, что из-за ухудшения финансового положения Франция якобы больше не может оказывать Украине финансовую помощь в нынешних объемах.