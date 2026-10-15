Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление ультраправого кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен заявил, что прекращение финансирования Украины не выгодно самой Франции.

Об этом глава государства сказал в интервью британскому изданию Financial Times.

Зеленский ответил Ле Пен

По словам Владимира Зеленского, в ближайшие 12 месяцев в европейских странах состоится ряд выборов. На них могут преуспеть пророссийские партии, а это может создать ряд вызовов для Украины.

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Ультраправая кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае избрания она прекратит непосредственную помощь Украине.

В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что Франции есть что терять. По его словам, опыт войны в Украине очень необходим французским оборонным компаниям.

– Это взаимовыгодно, – добавил он.

Марин Ле Пен выступает категорически против присоединения Украины к Евросоюзу и скептически относится к санкциям против России. По ее словам, было глупо вести энергетическую войну против РФ, не имея собственных энергоносителей.

В сентябре в комментарии Le Figaro Ле Пен заявила, что из-за ухудшения финансового положения Франция якобы больше не может оказывать Украине финансовую помощь в нынешних объемах.

Источник : Financial Times

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