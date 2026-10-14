Ле Пен прекратит финансовую помощь Украине в случае победы на выборах во Франции
- Марин Ле Пен пообещала прекратить финансовую помощь Украине в течение шести месяцев в случае победы на выборах в 2027 году.
- Она заявила, что у Франции больше нет финансовых возможностей для продолжения поддержки.
Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах в 2027 году прекратит финансовую поддержку Украины в течение шести месяцев.
Об этом она рассказала в интервью Financial Times.
Ле Пен пообещала прекратить финансовую поддержку Украины
По словам Марин Ле Пен, Франция больше не имеет финансовой возможности продолжать помощь Украине.
— Честно было бы сказать (президенту Украины Владимиру, — Ред.) Зеленскому, а точнее предупредить его: слушайте, больше мы не можем, больше не потянем, — сказала Ле Пен.
Она категорически выступает против вступления Украины в Евросоюз и скептически оценивает санкционную политику в отношении России.
— Мы, ЕС, вели энергетическую войну против России, не имея собственной энергии. Это не очень разумно, — пояснила Ле Пен.
Отвечая на вопрос, считает ли она Россию главной угрозой для европейской безопасности, Ле Пен не дала прямого ответа.
— Знаете, я не в голове господина Путина, — сказала она.
О намерении баллотироваться на президентских выборах 2027 года Ле Пен объявила 7 июля.
Сейчас она лидирует в опросах общественного мнения перед президентскими выборами во Франции в 2027 году.
Ле Пен — главное публичное лицо ультраправой партии Национальное объединение, которая ранее называлась Национальным фронтом. С ноября 2022 года политическую силу возглавляет Жордан Барделла.
В случае победы на президентских выборах Ле Пен планирует назначить Барделлу главой правительства.
Напомним, в сентябре в комментарии Le Figaro Ле Пен заявила, что из-за ухудшения финансового положения Франция якобы больше не может оказывать Украине финансовую помощь в нынешних объемах.