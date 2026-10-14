Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах в 2027 году прекратит финансовую поддержку Украины в течение шести месяцев.

Об этом она рассказала в интервью Financial Times.

Ле Пен пообещала прекратить финансовую поддержку Украины

По словам Марин Ле Пен, Франция больше не имеет финансовой возможности продолжать помощь Украине.

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— Честно было бы сказать (президенту Украины Владимиру, — Ред.) Зеленскому, а точнее предупредить его: слушайте, больше мы не можем, больше не потянем, — сказала Ле Пен.

Она категорически выступает против вступления Украины в Евросоюз и скептически оценивает санкционную политику в отношении России.

— Мы, ЕС, вели энергетическую войну против России, не имея собственной энергии. Это не очень разумно, — пояснила Ле Пен.

Отвечая на вопрос, считает ли она Россию главной угрозой для европейской безопасности, Ле Пен не дала прямого ответа.

— Знаете, я не в голове господина Путина, — сказала она.

О намерении баллотироваться на президентских выборах 2027 года Ле Пен объявила 7 июля.

Сейчас она лидирует в опросах общественного мнения перед президентскими выборами во Франции в 2027 году.

Ле Пен — главное публичное лицо ультраправой партии Национальное объединение, которая ранее называлась Национальным фронтом. С ноября 2022 года политическую силу возглавляет Жордан Барделла.

В случае победы на президентских выборах Ле Пен планирует назначить Барделлу главой правительства.

Напомним, в сентябре в комментарии Le Figaro Ле Пен заявила, что из-за ухудшения финансового положения Франция якобы больше не может оказывать Украине финансовую помощь в нынешних объемах.

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