Неформальный лидер ультраправого Национального объединения Марин Ле Пен заявила, что Франция якобы больше не может оказывать Украине финансовую помощь в нынешних объемах из-за ухудшения собственного финансового положения. Об этом сообщает Le Figaro.

Ле Пен о помощи Украине со стороны Франции

По словам Ле Пен, ее позиция относительно сокращения финансовой поддержки “не является актом враждебности по отношению к Украине”.

Политик считает, что Франция может и в дальнейшем обучать украинских военных и поставлять оборудование, необходимое для обороны.

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– Мы можем продолжать обучать их солдат, их Вооруженные Силы, мы можем продолжать поставлять им оборудование, чтобы они могли защищаться. Но с финансовой точки зрения мы больше не можем. Мы больше не можем, – заявила Ле Пен.

Ее оппоненты критикуют политика за позицию в отношении России и напоминают о ее приеме в Кремле во время президентской кампании 2017 года.

Ле Пен также выступает за проведение “большой конференции по вопросам мира”, которая, по ее словам, должна способствовать “дипломатическому урегулированию” войны России против Украины.

Ранее лидер французских ультраправых Марин Ле Пен вступила в публичную полемику с экс-премьером Франции Эдуаром Филиппом из-за позиции ее партии по поддержке Украины.

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