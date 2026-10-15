Президент України Володимир Зеленський у відповідь на заяву ультраправої кандидатки в президенти Франції Марін Ле Пен заявив, що припинення фінансування України не вигідне самій Франції.

Про це очільник держави сказав в інтерв’ю британському виданню Financial Times.

Зеленський відповів Ле Пен

За словами Володимира Зеленського, у найближчі 12 місяців у європейських країнах відбудеться низка виборів. На них можуть здобути успіх проросійські партії, а це може створити низку викликів для України.

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Ультраправа кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що в разі обрання вона припинить безпосередню допомогу Україні.

У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що Франції є що втрачати. За його словами, досвід війни в Україні дуже потрібен французьким оборонним компаніям.

— Це взаємовигідно, — додав він.

Нагадаємо, що Марін Ле Пен виступає категорично проти приєднання України до Євросоюзу та скептично ставиться до санкцій проти Росії. За її словами, було нерозумно вести енергетичну війну проти РФ, не маючи власних енергоносіїв.

У вересні в коментарі Le Figaro Ле Пен заявила, що через погіршення фінансового становища Франція нібито більше не може надавати Україні фінансову допомогу в нинішніх обсягах.

Джерело : Financial Times

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