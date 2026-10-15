В пятницу, 16 октября, в некоторых регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. А значит, не у всех украинцев будет свет.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключений света 16 октября: что известно

В компании сообщили, что ограничения мощности будут применяться к промышленности и бизнесу, а также ко всем категориям потребителей.

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Как будут действовать графики отключений света 16 октября:

06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (от 0,5 до 2 очередей).

– Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, – подчеркнули в Укрэнерго.

В компании отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться из-за российских обстрелов.

– Следи за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в твоем регионе, – советуют в Укрэнерго.

Также в компании попросили украинцев экономно расходовать электроэнергию, когда свет появляется по графику.