В течение дня 15 октября российские войска атаковали Украину беспилотниками разных типов, 90 из которых были реактивными.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Атака на Украину 15 октября: что известно

В четверг, 15 октября, российские войска с 07:30 до 18:00 атаковали Украину 138 ударными беспилотниками.

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Во время атаки противник применил ударные БпЛА типа Shahed, 90 из которых были реактивными, беспилотники типа Гербера и дроны других типов.

По предварительным данным, за указанный период противовоздушная оборона сбила или подавила 125 вражеских БпЛА, 79 из которых были реактивными.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель сообщил, что с начала предыдущих суток Россия запустила по Украине почти 1000 дронов. По его словам, российские войска продолжают атаковать энергетические объекты, жилые дома и другую инфраструктуру, несмотря на попытки президента США снизить интенсивность ударов. Президент подчеркнул, что на фоне постоянных российских атак и ограничений в работе Starlink Украине крайне важно получать дальнейшую военную помощь от партнеров. В частности, речь идет о средствах перехвата баллистических ракет и боеприпасах для истребителей F-16. По словам Зеленского, Украина вместе с партнерами работает над новыми пакетами противовоздушной обороны, которые помогут защитить города и гражданское население от российских ударов.

Во время дневной атаки российские войска нанесли удар реактивным Shahed по супермаркету в Одесской области.

По словам президента Владимира Зеленского, в результате попадания часть здания магазина разрушена. Также повреждены автомобили, которые находились поблизости.

Пока известно о трех пострадавших. На месте удара работают экстренные службы, которые оказывают помощь раненым и устраняют последствия атаки.

По состоянию на 18:00 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставалось до четырех ударных беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 695-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.