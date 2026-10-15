Графіки відключення світла 16 жовтня: якими будуть обмеження
У п’ятницю, 16 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. А отже, не всі українці будуть зі світлом.
Про це повідомили в Укренерго.
Графіки відключення світла 16 жовтня: що відомо
У компанії повідомили, що обмеження потужності будуть застосовані для промисловості та бізнесу, а також для всіх категорій споживачів.
Як застосовуватимуться графіки відключення світла 16 жовтня:
- 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
- 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг).
– Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, – наголосили в Укренерго.
У компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через російські обстріли.
– Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні, – радять в Укренерго.
Також у компанії попросили українців ощадливо споживати електроенергію, коли світло з’являється за графіком.