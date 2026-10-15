Владимир Зеленский назвал ежемесячные потери России в войне.

Об этом президент Украины рассказал в интервью британскому телеведущему и журналисту Пирсу Моргану.

Зеленский назвал ежемесячные потери РФ в войне

По словам Владимира Зеленского, армия РФ ежемесячно теряет на фронте около 43 тыс. человек.

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— Их потери состоят из тяжело раненых и убитых. Среди этих 43 – где-то 20-25 тыс. – убитые, – подчеркнул Зеленский.

Пирс Морган также поинтересовался у президента по поводу потерь среди украинских защитников.

Владимир Зеленский отметил, что точные итоговые цифры с украинской стороны сейчас не подлежат разглашению, однако привел пропорцию потерь на поле боя.

– Я не могу раскрыть эту информацию. Но, между нами, на сегодня соотношение составляет 1 до 7-10, — пояснил Зеленский.

Морган уточнил, означает ли эта пропорция, что на каждого павшего украинского бойца приходится от 7 до 10 уничтоженных российских захватчиков. Президент Украины официально подтвердил эту оценку.

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