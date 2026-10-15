Зеленский заявил, что Украина возобновит удары по российским НПЗ после паузы
- Владимир Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ.
- Президент Украины подчеркнул, что запрет на удары по российским НПЗ снят.
Украина возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии газете Financial Times во время визита в Лондон.
Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ
По словам Владимира Зеленского, ограничения на поражение энергетической инфраструктуры врага больше не действуют.
— Запрет (на удары по НПЗ — Ред.) снят. С нас хватит, – подчеркнул глава государства.
Зеленский отметил, что Киев на три дня приостановил удары по объектам топливно-энергетического комплекса РФ, пойдя на уступки американской стороне.
Однако Москва не прекратила огня: только за последнюю неделю от российских обстрелов погибло более сотни гражданских украинцев.
Параллельно с этим Украина столкнулась с задержками в получении американской разведывательной информации о пусках баллистики, а по всей территории страны произошел сбой в работе системы Starlink.
Зеленский раскрыл детали переговоров, отметив, что представители США прямо предупреждали командование ВСУ: Если вы не прекратите (удары по энергетике), мы заблокируем разведывательные данные.
Официально проблемы со спутниковой связью Киеву объяснили техническими неполадками, с чем президент не согласился.
— Дело было не в технической проблеме, а в наличии свободы, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Также президент отметил, что Украина соглашалась на прекращение огня по российским энергообъектам даже при непрерывных атаках врага, но имела четкое требование — предоставление дополнительных боеприпасов для комплексов ПВО Patriot.
Это был тот минимум, на котором настаивал Киев. Однако вместо усиления противовоздушной обороны украинская сторона получила ограничение работы Starlink.