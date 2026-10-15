Украина возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии газете Financial Times во время визита в Лондон.

Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ

По словам Владимира Зеленского, ограничения на поражение энергетической инфраструктуры врага больше не действуют.

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— Запрет (на удары по НПЗ — Ред.) снят. С нас хватит, – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Киев на три дня приостановил удары по объектам топливно-энергетического комплекса РФ, пойдя на уступки американской стороне.

Однако Москва не прекратила огня: только за последнюю неделю от российских обстрелов погибло более сотни гражданских украинцев.

Параллельно с этим Украина столкнулась с задержками в получении американской разведывательной информации о пусках баллистики, а по всей территории страны произошел сбой в работе системы Starlink.

Зеленский раскрыл детали переговоров, отметив, что представители США прямо предупреждали командование ВСУ: Если вы не прекратите (удары по энергетике), мы заблокируем разведывательные данные.

Официально проблемы со спутниковой связью Киеву объяснили техническими неполадками, с чем президент не согласился.

— Дело было не в технической проблеме, а в наличии свободы, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также президент отметил, что Украина соглашалась на прекращение огня по российским энергообъектам даже при непрерывных атаках врага, но имела четкое требование — предоставление дополнительных боеприпасов для комплексов ПВО Patriot.

Это был тот минимум, на котором настаивал Киев. Однако вместо усиления противовоздушной обороны украинская сторона получила ограничение работы Starlink.

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