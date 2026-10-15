Володимир Зеленський назвав щомісячні втрати Росії у війні.

Про це президент України розповів в інтерв’ю британському телеведучому та журналісту Пірсу Моргану.

Зеленський назвав щомісячні втрати РФ у війні

За словами Володимира Зеленського, армія РФ щомісяця втрачає на фронті близько 43 тис. осіб.

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— Їхні втрати складаються з тяжко поранених і вбитих. Серед цих 43 — десь 20−25 тис. — вбиті, — підкреслив Зеленський.

Пірс Морган також поцікавився у президента щодо втрат серед українських захисників.

Володимир Зеленський зазначив, що точні підсумкові цифри з українського боку наразі не підлягають розголошенню, однак навів поточну пропорцію втрат на полі бою.

— Я не можу розкрити цю інформацію. Але, між нами, на сьогодні співвідношення становить 1 до 7−10, — пояснив Зеленський.

Морган уточнив, чи означає ця пропорція, що на кожного полеглого українського бійця припадає від 7 до 10 знищених російських загарбників. Президент України офіційно підтвердив цю оцінку.

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