Понад 40 тис. за місяць: Зеленський назвав щомісячні втрати росіян на фронті
Володимир Зеленський назвав щомісячні втрати Росії у війні.
Про це президент України розповів в інтерв’ю британському телеведучому та журналісту Пірсу Моргану.
Зеленський назвав щомісячні втрати РФ у війні
За словами Володимира Зеленського, армія РФ щомісяця втрачає на фронті близько 43 тис. осіб.
— Їхні втрати складаються з тяжко поранених і вбитих. Серед цих 43 — десь 20−25 тис. — вбиті, — підкреслив Зеленський.
Пірс Морган також поцікавився у президента щодо втрат серед українських захисників.
Володимир Зеленський зазначив, що точні підсумкові цифри з українського боку наразі не підлягають розголошенню, однак навів поточну пропорцію втрат на полі бою.
— Я не можу розкрити цю інформацію. Але, між нами, на сьогодні співвідношення становить 1 до 7−10, — пояснив Зеленський.
Морган уточнив, чи означає ця пропорція, що на кожного полеглого українського бійця припадає від 7 до 10 знищених російських загарбників. Президент України офіційно підтвердив цю оцінку.