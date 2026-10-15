По состоянию на 15 октября работа военной спутниковой системы Starshield в движении возобновилась.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в Министерстве обороны Украины.

Работа Starshield в движении возобновилась

— По состоянию на сегодня работа Starshield в движении возобновилась, фиксируем это по отчетам от подразделений, — отметил источник.

В Минобороны добавили, что продолжают коммуникацию с международными партнерами, чтобы выяснить все причины и обстоятельства ограничений, зафиксированных накануне.

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В ночь на 14 октября внештатный советник президента по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш, сообщил, что компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink во время движения.

По его словам, Силы обороны Украины не получали предупреждения о введении этих ограничений. Минобороны подтвердило, что обнаруженные ночью ограничения усложнили работу беспилотных систем, логистику и выполнение задач middle strike (класс ударных БПЛА средней дальности) Сил обороны Украины.

В Минобороны заявляли, что компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink до 161 км/ч. В течение дня фактические ограничения были еще более жесткими. Илон Маск объяснил, что скоростные ограничения Starshield определяют американские военные и президент США.

Что известно о Starshield

Starshield – это специальное военное и разведывательное направление компании SpaceX, созданное на основе технологий спутниковой сети Starlink. Его разработали для нужд правительства США, Пентагона и американских разведывательных служб.

Источник : Укринформ

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