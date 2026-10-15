Станом на 15 жовтня робота військової супутникової системи Starshield у русі відновилася.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерело в Міністерстві оборони України.

Робота Starshield у русі відновилася

— Станом на зараз робота Starshield у русі відновилася, фіксуємо це за звітами від підрозділів, — зазначило джерело.

У Міноборони додали, що продовжують комунікацію з міжнародними партнерами, щоб з’ясувати всі причини та обставини обмежень, зафіксованих напередодні.

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У ніч на 14 жовтня позаштатний радник президента з технологічних питань Сергій Бескрестнов, відомий під позивним Флеш, повідомив, що компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink під час руху.

За його словами, Сили оборони України не отримували попередження про запровадження цих обмежень. Міноборони підтвердило, що виявлені вночі обмеження ускладнили роботу безпілотних систем, логістику та виконання завдань middle strike (клас ударних БпЛА середньої дальності) Сил оборони України.

У Міноборони заявляли, що компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink до 161 км на годину. Протягом дня фактичні обмеження були ще жорсткішими. Ілон Маск пояснив, що швидкісні обмеження Starshield визначають американські військові та президент США.

Що відомо про Starshield

Starshield — це спеціальний військовий і розвідувальний напрям компанії SpaceX, створений на основі технологій супутникової мережі Starlink. Його розробили для потреб уряду США, Пентагону та американських розвідувальних служб.

Джерело : Укрінформ

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