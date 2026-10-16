Бельгия намерена передать Украине десять истребителей F-16 до конца текущего года.

Об этом заявил премьер-министр страны Барт де Вевер по итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.

Бельгия передаст Украине десять истребителей F-16

— Мы передадим десять в этом году. У нас есть небольшая задержка, но не по нашей вине, а из-за задержки с поставками F-35. Мы должны иметь возможность выполнять свои обязательства перед НАТО, поэтому нам нужны самолеты. Сейчас F-35 начинают поступать, и это дает нам возможность передавать F-16 Украине, – пояснил де Вевер.

По словам бельгийского премьера, Украина остро нуждается в этих истребителях, в том числе для противодействия российским реактивным дронам.

Сейчас смотрят

— Реактивные беспилотники, которые теперь есть у России, дали ей преимущество в войне дронов. А F-16 с его 20-миллиметровой пушкой – один из немногих видов вооружения, который можно широко использовать для защиты от них, – добавил он.

Бельгийский премьер отметил, что украинской стороне необходимо прикрытие с воздуха для обеспечения безопасности экспорта зерна через Черное море, защиты энергетических объектов и городов.

Напомним, в мае 2024 года Бельгия обязалась передать Украине в общей сложности 30 истребителей F-16 до 2028 года.

Изначально ожидалось, что первые бельгийские самолеты поступят в Украину в 2024 году. Однако сроки изменили из-за задержек с поставками американских F-35, которые должны заменить F-16 в составе бельгийских Военно-воздушных сил.

В марте 2025 года Барт де Вевер объяснял, что Бельгия планирует начать передачу истребителей для боевого применения в Украине в 2026 году.

Бельгия входит в международную коалицию F-16, которую возглавляют Дания и Нидерланды. Страна тоже участвует в обучении украинских пилотов и технического персонала.

Источник : Радіо Свобода

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.