Украина достигла важной договоренности с Бельгией по поставкам истребителей F-16 для защиты воздушного пространства от ежедневных атак.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина получит три F-16 от Бельгии

По словам президента, Украина должна получить три истребителя F-16 от бельгийской стороны уже до конца текущего года. Передача самолетов будет происходить по ускоренной процедуре.

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Кроме того, бельгийские и другие международные партнеры уже обеспечили срочные поставки необходимого вооружения для самолетов.

— Есть важная договоренность с Бельгией по поводу передачи нам трех истребителей F-16 до конца этого года. Будем реализовывать получение этих самолетов по ускоренной процедуре. Уже получили и срочные поставки боеприпасов к F-16 от Бельгии и других стран, включая Испанию. Спасибо, – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что на фоне ежедневной российской эскалации Украине необходимо непрерывно наращивать возможности для уничтожения вражеских воздушных целей и защиты гражданского населения.

Президент выразил благодарность бельгийскому правительству, премьер-министру Барту де Веверу, всему правительству за решительные шаги и оказанную помощь Украине в условиях постоянных обстрелов.

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