Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года
- Бельгия передает Украине три истребителя F-16 для усиления системы противовоздушной обороны и защиты украинского неба.
- Эти самолеты станут важной составляющей поддержки международной коалиции и усилят возможности Воздушных сил ВСУ.
Украина достигла важной договоренности с Бельгией по поставкам истребителей F-16 для защиты воздушного пространства от ежедневных атак.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Украина получит три F-16 от Бельгии
По словам президента, Украина должна получить три истребителя F-16 от бельгийской стороны уже до конца текущего года. Передача самолетов будет происходить по ускоренной процедуре.
Кроме того, бельгийские и другие международные партнеры уже обеспечили срочные поставки необходимого вооружения для самолетов.
— Есть важная договоренность с Бельгией по поводу передачи нам трех истребителей F-16 до конца этого года. Будем реализовывать получение этих самолетов по ускоренной процедуре. Уже получили и срочные поставки боеприпасов к F-16 от Бельгии и других стран, включая Испанию. Спасибо, – отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что на фоне ежедневной российской эскалации Украине необходимо непрерывно наращивать возможности для уничтожения вражеских воздушных целей и защиты гражданского населения.
Президент выразил благодарность бельгийскому правительству, премьер-министру Барту де Веверу, всему правительству за решительные шаги и оказанную помощь Украине в условиях постоянных обстрелов.