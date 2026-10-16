Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября провел в Брюсселе первую встречу с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Лидеры обсудили европейскую интеграцию Украины, дипломатические усилия по завершению войны и перспективы двустороннего сотрудничества.

Зеленский и Мадьяр провели первую встречу в Брюсселе

Переговоры прошли на полях саммита Европейского Союза, который проходит в Брюсселе 15–16 октября.

По словам Зеленского, разговор с венгерским премьером проходил в формате тет-а-тет. Одной из главных тем стал процесс вступления Украины в ЕС.

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Президент поблагодарил Мадьяра за поддержку евроинтеграционных стремлений Украины и содействие открытию еще двух переговорных кластеров. В то же время он подчеркнул, что Киев намерен до конца года добиться открытия двух последних кластеров.

Отдельное внимание стороны уделили дипломатическим инициативам, направленным на прекращение российской агрессии и достижение мира.

Кроме того, Зеленский и Мадьяр обсудили развитие торгово-экономических отношений между Украиной и Венгрией, в частности вопросы торговли сельскохозяйственной продукцией.

По итогам переговоров стороны договорились активизировать сотрудничество на разных уровнях и возобновить практику взаимных визитов. Даты предстоящих встреч должны согласовать представители обеих стран.

Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в добрососедских отношениях с Венгрией и развитии взаимовыгодного партнерства.

Мадьяр заявил о поддержке Украины

После встречи Петер Мадьяр в Facebook также прокомментировал переговоры с Зеленским.

Венгерский премьер заверил украинского президента в солидарности с Украиной на фоне продолжающейся уже почти пять лет российской агрессии.

По его словам, Будапешт готов использовать все доступные дипломатические механизмы, чтобы способствовать скорейшему прекращению огня и установлению продолжительного мира.

— Я заверил президента Украины в своей полной солидарности, учитывая бесчеловечную российскую агрессию против его страны, которая длится уже почти пять лет. Я сказал ему, что Венгрия готова оказать помощь всеми возможными дипломатическими средствами для установления скорейшего прекращения огня и продолжительного мира, — сказал он.

Переговоры Зеленского и Мадьяра продолжались дольше, чем планировалось

По информации источников, встреча украинского президента и венгерского премьера длилась около 30 минут. Это вдвое дольше времени, которое ранее публично озвучивал Мадьяр.

Накануне он предполагал, что разговор с Зеленским будет длиться около 10-15 минут. В то же время украинская сторона изначально рассчитывала на более длительные переговоры.

По словам нескольких независимых друг от друга источников, венгерская сторона настояла на проведении встречи без представителей прессы. Журналистов обеих стран не допустили даже к протокольной части.

Кроме того, по инициативе Будапешта переговоры проходили исключительно между двумя лидерами без участия советников, помощников или членов официальных делегаций. Такой формат нетипичен для встреч на самом высоком уровне.

Встреча в Брюсселе стала результатом нескольких месяцев согласования ее места и времени. Украинская сторона рассматривала переговоры как возможность укрепить позитивные изменения в отношениях с Будапештом и перейти к конкретным договоренностям.

Напомним, 16 октября в Брюсселе проходит второй день саммита ЕС, в рамках которого Зеленский проводит ряд двусторонних встреч с европейскими лидерами.

Источник : Європейська правда

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