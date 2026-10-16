Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня провів у Брюсселі першу зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Лідери обговорили європейську інтеграцію України, дипломатичні зусилля для завершення війни та перспективи двосторонньої співпраці.

Зеленський і Мадяр провели першу зустріч у Брюсселі

Переговори відбулися на полях саміту Європейського Союзу, який триває у Брюсселі 15–16 жовтня.

За словами Зеленського, розмова з угорським прем’єром проходила у форматі тет-а-тет. Однією з головних тем став процес вступу України до ЄС.

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Президент подякував Мадяру за підтримку євроінтеграційних прагнень України та сприяння відкриттю ще двох переговорних кластерів. Водночас він наголосив, що Київ має намір до кінця року домогтися відкриття двох останніх кластерів.

Окрему увагу сторони приділили дипломатичним ініціативам, спрямованим на припинення російської агресії та досягнення миру.

Крім того, Зеленський і Мадяр обговорили розвиток торговельно-економічних відносин між Україною та Угорщиною, зокрема питання торгівлі сільськогосподарською продукцією.

За підсумками переговорів сторони домовилися активізувати співпрацю на різних рівнях і відновити практику взаємних візитів. Дати майбутніх зустрічей мають узгодити представники обох країн.

Зеленський підкреслив, що Україна зацікавлена у добросусідських відносинах з Угорщиною та розвитку взаємовигідного партнерства.

Мадяр заявив про підтримку України

Після зустрічі Петер Мадяр у Facebook також прокоментував переговори із Зеленським.

Угорський прем’єр запевнив українського президента у солідарності з Україною на тлі російської агресії, яка триває вже майже п’ять років.

За його словами, Будапешт готовий використовувати всі доступні дипломатичні механізми, щоб сприяти якнайшвидшому припиненню вогню та встановленню тривалого миру.

– Я запевнив президента України у своїй повній солідарності з огляду на нелюдську російську агресію проти його країни, яка триває вже майже п’ять років. Я сказав йому, що Угорщина готова надати допомогу всіма можливими дипломатичними засобами для встановлення якнайшвидшого припинення вогню та тривалого миру, – сказав він.

Переговори Зеленського і Мадяра тривали довше, ніж планувалося

За інформацією джерел, зустріч українського президента та угорського прем’єра тривала приблизно 30 хвилин. Це вдвічі довше за час, який раніше публічно озвучував Мадяр.

Напередодні він припускав, що розмова із Зеленським триватиме близько 10–15 хвилин. Водночас українська сторона від початку розраховувала на більш тривалі переговори.

За словами кількох незалежних одне від одного джерел, угорська сторона наполягла на проведенні зустрічі без представників преси. Журналістів обох країн не допустили навіть до протокольної частини.

Крім того, за ініціативою Будапешта переговори проходили виключно між двома лідерами, без участі радників, помічників або членів офіційних делегацій. Такий формат є нетиповим для зустрічей на найвищому рівні.

Зустріч у Брюсселі стала результатом кількамісячного узгодження її місця та часу. Українська сторона розглядала переговори як можливість закріпити позитивні зміни у відносинах із Будапештом і перейти до конкретних домовленостей.

Нагадаємо, 16 жовтня у Брюсселі триває другий день саміту ЄС, у межах якого Зеленський проводить низку двосторонніх зустрічей із європейськими лідерами.

Джерело : Європейська правда

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