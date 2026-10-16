В Украине более 80% учащихся и воспитанников детсадов обеспечены безопасным пространством во время воздушных атак, однако только 42% школ обустроены так, чтобы не прерывать образовательный процесс во время воздушных тревог.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко.

Только 42% школ Украины могут учиться во время тревог

Андрей Бутенко отметил важность разграничения обычных укрытий и полноценно оборудованных подземных классов.

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— 82% наших учеников и воспитанников садов сейчас обеспечены укрытиями, но стоит разделять укрытия для того, чтобы укрыться от вражеской атаки, и укрытия, чтобы в нем можно было продолжать обучение. 42% школ может продолжать обучение во время тревоги, а не только обезопасить детей в укрытии, – объяснил Андрей Бутенко.

Министр подчеркнул, что в прошлом году на строительство и обустройство укрытий было выделено 6 млрд грн субвенции (в том числе 1 млрд грн впервые направили детским садам).

В настоящее время стартовали работы по 131 проекту: 13 из них уже полностью готовы, а еще более 40 находятся на финальной стадии.

Кроме того, в МОН призвали местные общины разрабатывать гибкие алгоритмы действий и адаптировать обучение под длительные воздушные тревоги.

По данным МОН, более 9 тыс. украинских школ пока имеют автономные источники питания, которые обеспечивают работу более 8 часов подряд. Учебные заведения оснащены генераторами, солнечными панелями и другими энергоустановками.

В то же время, в общинах, где возникли трудности с логистикой и подвозом детей школьными автобусами из-за нехватки горючего, Минобразования советует временно изменять формат уроков.

— Сейчас применяют резерв, чтобы не остановить подвоз детей в школы, хотя такие случаи нам известны. Там, где сейчас остановился подвоз, и областная военная администрация решает вопрос с использованием резервов горючего для обеспечения школьных автобусов, мы рекомендуем использовать дистанционную форму, — подытожил глава МОН.

Источник : Укринформ

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