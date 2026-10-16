В Україні понад 80% учнів та вихованців дитсадків забезпечені безпечним простором під час повітряних атак, однак лише 42% шкіл облаштовані так, щобне переривати освітній процес під час повітряних тривог.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр освіти й науки Андрій Бутенко.

Лише 42% шкіл України можуть вчитися під час тривог

Андрій Бутенко наголосив на важливості розмежування звичайних сховищ та повноцінно обладнаних підземних класів.

Зараз дивляться

— 82% наших учнів і вихованців садків зараз забезпечені укриттями, але варто розділяти укриття для того, щоб сховатися від ворожої атаки, й укриття, щоб в ньому можна було продовжувати навчання. 42% шкіл можуть продовжувати навчання під час тривоги, а не лише убезпечити дітей в укритті, — пояснив Андрій Бутенко.

Міністр підкреслив, що минулого року на будівництво й облаштування укриттів було виділено 6 млрд грн субвенції (зокрема 1 млрд грн уперше спрямували дитячим садкам).

Наразі стартували роботи за 131 проєктом: 13 із них уже повністю готові, а ще понад 40 перебувають на фінальній стадії.

Окрім цього, у МОН закликали місцеві громади розробляти гнучкі алгоритми дій та адаптувати навчання під тривалі повітряні тривоги.

За даними МОН, понад 9 тис. українських шкіл наразі мають автономні джерела живлення, які забезпечують роботу понад 8 годин поспіль. Навчальні заклади оснащені генераторами, сонячними панелями та іншими енергоустановками.

Водночас у громадах, де виникли труднощі з логістикою та підвозом дітей шкільними автобусами через нестачу пального, Міносвіти радить тимчасово змінювати формат уроків.

— Зараз застосовують резерв, щоби не зупинити підвезення дітей до шкіл, хоча такі випадки нам відомі. Там, де нині зупинилося підвезення, і обласна військова адміністрація розв’язує питання з використанням резервів пального для забезпечення шкільних автобусів, ми рекомендуємо зараз використати дистанційну форму, — підсумував очільник МОН.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.