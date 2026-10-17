Украина получила доказательства того, что ограничения работы Starlink в зависимости от скорости движения применяются только на украинской территории.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, 17 октября, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский о запланированной операции по ограничению Starlink в Украине

По словам Зеленского, сейчас максимальная скорость, при которой терминалы работают в Украине, составляет 161 км/ч. По данным докладов, полученных президентом, при превышении этого показателя Starlink полностью отключается, из-за чего украинские военные теряют беспилотники.

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Чтобы выяснить, связаны ли эти ограничения с техническими проблемами компании SpaceX, украинская сторона решила проверить работу терминалов за границей.

Для этого в страны Европейского Союза отправили несколько автомобилей со Starlink. Там, где это позволяли правила дорожного движения, машины разгонялись до скорости свыше 180 км/ч. Несмотря на это, спутниковая связь продолжала работать.

— У нас есть соответствующие записи, есть соответствующие доказательства, — рассказал Зеленский.

На основании полученных результатов президент пришел к выводу, что ограничения касаются именно Украины.

— Вывод следующий: ограничения действуют на территории Украины, а на территории стран Европейского Союза — нет. То есть это спланированная операция, — заявил Зеленский.

Напомним, проблемы с работой спутниковой связи Starlink во время движения возникли в ночь на 14 октября. Тогда внештатный советник президента по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш, сообщил, что компания SpaceX ввела новые ограничения для военного пакета Starlink Starshield.

В частности, скорость движения, при которой терминалы могли работать, ограничили до 100 миль в час, или примерно 160 км/ч. Украинские военные не получили предупреждений о таких изменениях, поэтому нововведение стало неожиданностью для подразделений, которые используют спутниковую связь при выполнении боевых задач.

По словам Флеша, из-за ограничений был сорван ряд миссий. Особую опасность они представляли для работы дронов-перехватчиков, которые Украина использует для защиты от российских реактивных Шахидов.

В Министерстве обороны подтвердили, что проблемы со Starlink затруднили работу беспилотных систем, военную логистику и применение ударных дронов средней дальности. Причем в течение 14 октября фактические ограничения были даже строже заявленного скоростного лимита.

Илон Маск тогда объяснил, что скоростные ограничения для Starshield устанавливают американские военные и президент США.

Уже 15 октября стало известно о возобновлении работы военного пакета Starlink в движении.