Не сбили какое-то количество Шахедов: Зеленский о последствиях ограничения Starlink
- Украина использует Starlink для перехвата реактивных Шахедов, которые атакуют гражданскую инфраструктуру.
- Снижение скорости терминалов Starlink помешало украинским военным сбивать часть российских дронов.
Украина использует Starlink для перехвата реактивных Шахедов, которые атакуют гражданскую инфраструктуру. Снижение скорости работы терминалов помешало украинским военным сбивать часть российских дронов.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после встречи с европейскими лидерами на саммите ЕС 16 октября.
ВСУ используют Starlink для перехвата реактивных БпЛА
Глава государства подчеркнул, что Украина не использует Starlink для нанесения ударов по территории России.
— Мы не используем Starlink для атаки или ответа на территории РФ. Именно поэтому мы и обращались к SpaceX и к Белому дому, чтобы нам открыли эту возможность. Если бы она у нас была, мы бы не обращались, — сказал президент.
По словам Зеленского, спутниковую связь Starlink украинские военные используют для перехвата реактивных Шахедов, которые представляют угрозу для гражданского населения.
— Мы используем специальные перехватчики, которые движутся с большой скоростью. Дроны-перехватчики, которые движутся именно со Starlink. Поэтому Starlink не отключали, а снизили скорость. И когда снизили скорость, мы не смогли сбивать какое-то количество Шахедов. Это очень больно и неприятно. Шахеды шли со скоростью более 400 км в час, а нам снизили скорость до 70 км в час, — объяснил он.
Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает возможность замены Starlink. Вместо этого Киев сотрудничает с другими государствами, в частности Францией, чтобы получить дополнительные средства связи.
Президент добавил, что, по словам партнеров, из Белого дома поступали сигналы о возвращении скоростных возможностей Starlink, но они не вернулись к прежней скорости. Однако в целом скорость повысилась.
Зеленский также сообщил, что Украина использует Starlink для мидлстрайков по временно оккупированным территориям и вражеским военным объектам. Из-за снижения скорости терминалов украинские военные потеряли возможность выполнять такие задачи.
Кроме того, Starlink необходим для доставки воды и продовольствия украинским военным, которые неделями или месяцами находятся на передовой в зоне, полностью контролируемой вражескими дронами.
Напомним, ночью 14 октября компания SpaceX ввела ограничения скорости работы терминалов Starlink. Они распространяются на военный пакет услуг StarShield.
Из-за этих ограничений на разных средствах и в разных подразделениях могли возникать перебои со связью во время работы летательных аппаратов на скорости от 72 до примерно 161 км/ч.
Владелец SpaceX Илон Маск заявил, что ограничения скорости для военного пакета StarShield устанавливает не его компания, а правительство США.