Украина использует Starlink для перехвата реактивных Шахедов, которые атакуют гражданскую инфраструктуру. Снижение скорости работы терминалов помешало украинским военным сбивать часть российских дронов.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после встречи с европейскими лидерами на саммите ЕС 16 октября.

ВСУ используют Starlink для перехвата реактивных БпЛА

Глава государства подчеркнул, что Украина не использует Starlink для нанесения ударов по территории России.

Сейчас смотрят

— Мы не используем Starlink для атаки или ответа на территории РФ. Именно поэтому мы и обращались к SpaceX и к Белому дому, чтобы нам открыли эту возможность. Если бы она у нас была, мы бы не обращались, — сказал президент.

По словам Зеленского, спутниковую связь Starlink украинские военные используют для перехвата реактивных Шахедов, которые представляют угрозу для гражданского населения.

— Мы используем специальные перехватчики, которые движутся с большой скоростью. Дроны-перехватчики, которые движутся именно со Starlink. Поэтому Starlink не отключали, а снизили скорость. И когда снизили скорость, мы не смогли сбивать какое-то количество Шахедов. Это очень больно и неприятно. Шахеды шли со скоростью более 400 км в час, а нам снизили скорость до 70 км в час, — объяснил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает возможность замены Starlink. Вместо этого Киев сотрудничает с другими государствами, в частности Францией, чтобы получить дополнительные средства связи.

Президент добавил, что, по словам партнеров, из Белого дома поступали сигналы о возвращении скоростных возможностей Starlink, но они не вернулись к прежней скорости. Однако в целом скорость повысилась.

Зеленский также сообщил, что Украина использует Starlink для мидлстрайков по временно оккупированным территориям и вражеским военным объектам. Из-за снижения скорости терминалов украинские военные потеряли возможность выполнять такие задачи.

Кроме того, Starlink необходим для доставки воды и продовольствия украинским военным, которые неделями или месяцами находятся на передовой в зоне, полностью контролируемой вражескими дронами.

Напомним, ночью 14 октября компания SpaceX ввела ограничения скорости работы терминалов Starlink. Они распространяются на военный пакет услуг StarShield.

Из-за этих ограничений на разных средствах и в разных подразделениях могли возникать перебои со связью во время работы летательных аппаратов на скорости от 72 до примерно 161 км/ч.

Владелец SpaceX Илон Маск заявил, что ограничения скорости для военного пакета StarShield устанавливает не его компания, а правительство США.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.