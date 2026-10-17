Україна отримала докази того, що обмеження роботи Starlink залежно від швидкості руху застосовуються лише на українській території.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у суботу, 17 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів.

Зеленський про сплановану операцію з обмеження Starlink в Україні

За словами Зеленського, нині максимальна швидкість, за якої термінали працюють в Україні, становить 161 км/год. Після перевищення цього показника, відповідно до доповідей, які отримав президент, Starlink повністю вимикається, через що українські військові втрачають безпілотники.

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Щоб з’ясувати, чи пов’язані ці обмеження з технічними проблемами компанії SpaceX, українська сторона вирішила перевірити роботу терміналів за кордоном.

Для цього до країн Європейського Союзу відправили кілька автомобілів зі Starlink. Там, де це дозволяли правила дорожнього руху, машини розганялися до швидкості понад 180 км/год. Попри це, супутниковий зв’язок продовжував працювати.

— У нас є відповідні фіксації, є відповідні докази, — розповів Зеленський.

На підставі отриманих результатів президент зробив висновок, що обмеження стосуються саме України.

— Висновок такий: обмеження діють на території України і обмеження не діють на території країн Європейського Союзу. Тобто, це спланована операція, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, проблеми з роботою супутникового зв’язку Starlink під час руху виникли вночі проти 14 жовтня. Тоді позаштатний радник президента з технологічних питань Сергій Бескрестнов, відомий під позивним Флеш, повідомив, що компанія SpaceX запровадила нові обмеження для військового пакета Starlink Starshield.

Зокрема, швидкість руху, за якої термінали могли працювати, обмежили до 100 миль на годину, або приблизно 160 км/год. Українські військові не отримали попереджень про такі зміни, тому нововведення стало несподіванкою для підрозділів, які використовують супутниковий зв’язок під час виконання бойових завдань.

За словами Флеша, через обмеження було зірвано низку місій. Особливу небезпеку вони становили для роботи дронів-перехоплювачів, які Україна використовує для захисту від російських реактивних Шахедів.

У Міністерстві оборони підтвердили, що проблеми зі Starlink ускладнили роботу безпілотних систем, військову логістику та застосування ударних дронів середньої дальності. Причому протягом 14 жовтня фактичні обмеження були навіть жорсткішими за заявлений швидкісний ліміт.

Ілон Маск тоді пояснив, що швидкісні обмеження для Starshield визначають американські військові та президент США.

Уже 15 жовтня стало відомо про відновлення роботи військового пакета Starlink у русі.

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