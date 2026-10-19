В Украине завершается очередной период действия военного положения и всеобщей мобилизации. Сейчас они действуют до 31 октября 2026 года.

Факты ICTV выяснили, будет ли продление мобилизации в Украине с ноября, как принимают соответствующее решение и что нужно знать военнообязанным об автоматическом продлении отсрочек.

Будет ли продление мобилизации после 31 октября 2026 года

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлевают каждые 90 дней. Для этого президент Украины издает два отдельных указа: о продлении военного положения и о продлении всеобщей мобилизации.

Сейчас смотрят

Затем документы передают в Верховную Раду. Парламент рассматривает их и голосует за утверждение. После прохождения этой процедуры новый срок вступает в силу.

Последнее продление состоялось в июле 2026 года. Тогда президент подписал указы № 596/2026 о продлении военного положения и № 597/2026 о продлении всеобщей мобилизации. Оба документа предусматривают продление срока на 90 суток. Действующий период завершается 31 октября 2026 года.

Будет ли продление мобилизации в Украине с 1 ноября

По состоянию на 19 октября решения о новом периоде еще нет. Если его примут в обычном порядке, соответствующие указы могут появиться в конце октября.

Что будет с отсрочками

Пока ожидается новое решение, Министерство обороны Украины сообщило об очередном этапе автоматического продления отсрочек. По данным ведомства, более 90% действующих отсрочек продлят без повторных заявлений и посещения государственных учреждений.

Автоматическое продление отсрочек продлится до 30 октября. Не стоит волноваться, если уведомление в Резерв+ еще не поступило: проверка проходит поэтапно. После ее завершения пользователь получит уведомление о результате.

Чтобы проверить срок действия отсрочки, нужно:

  • Открыть приложение Резерв+.
  • Нажать + и выбрать Обновить документ.
  • После обновления открыть расширенные данные документа через + и пункт Просмотреть документ.
  • Проверить информацию об отсрочке и срок ее действия.

Если в электронном военно-учетном документе указано “до завершения мобилизации”, это означает, что отсрочка действует до окончания текущего периода мобилизации. Точный срок следует проверить в расширенных данных документа.

По информации Министерства обороны, автоматическое продление предусмотрено для 22 категорий граждан.

К ним относятся:

  • Люди с инвалидностью.
  • Лица, временно непригодные к военной службе.
  • Родители трех и более детей.
  • Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет.
  • Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.
  • Родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности.
  • Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
  • Люди, ухаживающие за тяжелобольным членом семьи.
  • Опекуны человека, признанного недееспособным.
  • Лица, у которых есть жена или муж с инвалидностью I или II группы.
  • Лица, у которых есть жена или муж с инвалидностью III группы.
  • Лица, у которых есть отец, мать или один из родителей жены либо мужа с инвалидностью I или II группы.
  • Люди, ухаживающие за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью.
  • Женщины и мужчины военнослужащих, у которых есть ребенок.
  • Студенты и аспиранты.
  • Работники учреждений высшего и профессионального образования, научные сотрудники.
  • Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования.
  • Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий либо действия военного положения.
  • Родственники Героев Украины, посмертно отмеченных за мужество во время Революции Достоинства.
  • Люди, лишенные личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.
  • Военнослужащие, освобожденные из плена.
  • Люди в возрасте от 18 до 25 лет, заключившие однолетний контракт на прохождение военной службы.

Что делать, если отсрочка не продлилась автоматически

Если Резерв+ сообщил, что автоматически продлить отсрочку не удалось, это не всегда означает потерю права на нее. Причиной могут быть отсутствующие, неполные или устаревшие данные в государственных реестрах.

В таком случае стоит проверить, какие именно сведения нужны для подтверждения основания, и при необходимости обновить их. После этого можно повторно воспользоваться доступной услугой в Резерв+ или обратиться с документами в ЦНАП.

Подавать документы непосредственно в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для оформления отсрочки в общем порядке не нужно, поскольку заявления принимают через доступные электронные услуги или ЦНАП в соответствии с установленной процедурой.

До окончания срока, на который отсрочка уже предоставлена, она остается действующей. Поэтому важно проверять именно дату ее окончания, указанную в документе.

Читайте также
Кабмин пересмотрит правила бронирования от мобилизации: детали от Корецкого
Корецкий анонсировал пересмотр правил бронирования от мобилизации

Связанные темы:

Военное положениеМобилизация
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.