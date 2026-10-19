В Украине завершается очередной период действия военного положения и всеобщей мобилизации. Сейчас они действуют до 31 октября 2026 года.

Факты ICTV выяснили, будет ли продление мобилизации в Украине с ноября, как принимают соответствующее решение и что нужно знать военнообязанным об автоматическом продлении отсрочек.

Будет ли продление мобилизации после 31 октября 2026 года

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлевают каждые 90 дней. Для этого президент Украины издает два отдельных указа: о продлении военного положения и о продлении всеобщей мобилизации.

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Затем документы передают в Верховную Раду. Парламент рассматривает их и голосует за утверждение. После прохождения этой процедуры новый срок вступает в силу.

Последнее продление состоялось в июле 2026 года. Тогда президент подписал указы № 596/2026 о продлении военного положения и № 597/2026 о продлении всеобщей мобилизации. Оба документа предусматривают продление срока на 90 суток. Действующий период завершается 31 октября 2026 года.

Будет ли продление мобилизации в Украине с 1 ноября

По состоянию на 19 октября решения о новом периоде еще нет. Если его примут в обычном порядке, соответствующие указы могут появиться в конце октября.

Что будет с отсрочками

Пока ожидается новое решение, Министерство обороны Украины сообщило об очередном этапе автоматического продления отсрочек. По данным ведомства, более 90% действующих отсрочек продлят без повторных заявлений и посещения государственных учреждений.

Автоматическое продление отсрочек продлится до 30 октября. Не стоит волноваться, если уведомление в Резерв+ еще не поступило: проверка проходит поэтапно. После ее завершения пользователь получит уведомление о результате.

Чтобы проверить срок действия отсрочки, нужно:

Открыть приложение Резерв+.

Нажать + и выбрать Обновить документ.

После обновления открыть расширенные данные документа через + и пункт Просмотреть документ.

Проверить информацию об отсрочке и срок ее действия.

Если в электронном военно-учетном документе указано “до завершения мобилизации”, это означает, что отсрочка действует до окончания текущего периода мобилизации. Точный срок следует проверить в расширенных данных документа.

По информации Министерства обороны, автоматическое продление предусмотрено для 22 категорий граждан.

К ним относятся:

Люди с инвалидностью.

Лица, временно непригодные к военной службе.

Родители трех и более детей.

Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет.

Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности.

Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Люди, ухаживающие за тяжелобольным членом семьи.

Опекуны человека, признанного недееспособным.

Лица, у которых есть жена или муж с инвалидностью I или II группы.

Лица, у которых есть жена или муж с инвалидностью III группы.

Лица, у которых есть отец, мать или один из родителей жены либо мужа с инвалидностью I или II группы.

Люди, ухаживающие за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью.

Женщины и мужчины военнослужащих, у которых есть ребенок.

Студенты и аспиранты.

Работники учреждений высшего и профессионального образования, научные сотрудники.

Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования.

Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий либо действия военного положения.

Родственники Героев Украины, посмертно отмеченных за мужество во время Революции Достоинства.

Люди, лишенные личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.

Военнослужащие, освобожденные из плена.

Люди в возрасте от 18 до 25 лет, заключившие однолетний контракт на прохождение военной службы.

Что делать, если отсрочка не продлилась автоматически

Если Резерв+ сообщил, что автоматически продлить отсрочку не удалось, это не всегда означает потерю права на нее. Причиной могут быть отсутствующие, неполные или устаревшие данные в государственных реестрах.

В таком случае стоит проверить, какие именно сведения нужны для подтверждения основания, и при необходимости обновить их. После этого можно повторно воспользоваться доступной услугой в Резерв+ или обратиться с документами в ЦНАП.

Подавать документы непосредственно в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для оформления отсрочки в общем порядке не нужно, поскольку заявления принимают через доступные электронные услуги или ЦНАП в соответствии с установленной процедурой.

До окончания срока, на который отсрочка уже предоставлена, она остается действующей. Поэтому важно проверять именно дату ее окончания, указанную в документе.

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