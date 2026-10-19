Будет ли продолжение мобилизации с ноября 2026 года: что известно
В Украине завершается очередной период действия военного положения и всеобщей мобилизации. Сейчас они действуют до 31 октября 2026 года.
Факты ICTV выяснили, будет ли продление мобилизации в Украине с ноября, как принимают соответствующее решение и что нужно знать военнообязанным об автоматическом продлении отсрочек.
Будет ли продление мобилизации после 31 октября 2026 года
Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлевают каждые 90 дней. Для этого президент Украины издает два отдельных указа: о продлении военного положения и о продлении всеобщей мобилизации.
Затем документы передают в Верховную Раду. Парламент рассматривает их и голосует за утверждение. После прохождения этой процедуры новый срок вступает в силу.
Последнее продление состоялось в июле 2026 года. Тогда президент подписал указы № 596/2026 о продлении военного положения и № 597/2026 о продлении всеобщей мобилизации. Оба документа предусматривают продление срока на 90 суток. Действующий период завершается 31 октября 2026 года.
Будет ли продление мобилизации в Украине с 1 ноября
По состоянию на 19 октября решения о новом периоде еще нет. Если его примут в обычном порядке, соответствующие указы могут появиться в конце октября.
Что будет с отсрочками
Пока ожидается новое решение, Министерство обороны Украины сообщило об очередном этапе автоматического продления отсрочек. По данным ведомства, более 90% действующих отсрочек продлят без повторных заявлений и посещения государственных учреждений.
Автоматическое продление отсрочек продлится до 30 октября. Не стоит волноваться, если уведомление в Резерв+ еще не поступило: проверка проходит поэтапно. После ее завершения пользователь получит уведомление о результате.
Чтобы проверить срок действия отсрочки, нужно:
- Открыть приложение Резерв+.
- Нажать + и выбрать Обновить документ.
- После обновления открыть расширенные данные документа через + и пункт Просмотреть документ.
- Проверить информацию об отсрочке и срок ее действия.
Если в электронном военно-учетном документе указано “до завершения мобилизации”, это означает, что отсрочка действует до окончания текущего периода мобилизации. Точный срок следует проверить в расширенных данных документа.
По информации Министерства обороны, автоматическое продление предусмотрено для 22 категорий граждан.
К ним относятся:
- Люди с инвалидностью.
- Лица, временно непригодные к военной службе.
- Родители трех и более детей.
- Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет.
- Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.
- Родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности.
- Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
- Люди, ухаживающие за тяжелобольным членом семьи.
- Опекуны человека, признанного недееспособным.
- Лица, у которых есть жена или муж с инвалидностью I или II группы.
- Лица, у которых есть жена или муж с инвалидностью III группы.
- Лица, у которых есть отец, мать или один из родителей жены либо мужа с инвалидностью I или II группы.
- Люди, ухаживающие за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью.
- Женщины и мужчины военнослужащих, у которых есть ребенок.
- Студенты и аспиранты.
- Работники учреждений высшего и профессионального образования, научные сотрудники.
- Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования.
- Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий либо действия военного положения.
- Родственники Героев Украины, посмертно отмеченных за мужество во время Революции Достоинства.
- Люди, лишенные личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.
- Военнослужащие, освобожденные из плена.
- Люди в возрасте от 18 до 25 лет, заключившие однолетний контракт на прохождение военной службы.
Что делать, если отсрочка не продлилась автоматически
Если Резерв+ сообщил, что автоматически продлить отсрочку не удалось, это не всегда означает потерю права на нее. Причиной могут быть отсутствующие, неполные или устаревшие данные в государственных реестрах.
В таком случае стоит проверить, какие именно сведения нужны для подтверждения основания, и при необходимости обновить их. После этого можно повторно воспользоваться доступной услугой в Резерв+ или обратиться с документами в ЦНАП.
Подавать документы непосредственно в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для оформления отсрочки в общем порядке не нужно, поскольку заявления принимают через доступные электронные услуги или ЦНАП в соответствии с установленной процедурой.
До окончания срока, на который отсрочка уже предоставлена, она остается действующей. Поэтому важно проверять именно дату ее окончания, указанную в документе.