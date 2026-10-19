В Україні завершується черговий період дії воєнного стану та загальної мобілізації. Наразі вони діють до 31 жовтня 2026 року.

Факти ICTV з’ясували, чи буде продовження мобілізації в Україні з листопада, як ухвалюють відповідне рішення та що потрібно знати військовозобов’язаним про автоматичне продовження відстрочок.

Чи буде продовження мобілізації після 31 жовтня 2026 року

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжують кожні 90 днів. Для цього президент України видає два окремі укази, зокрема про продовження воєнного стану та про продовження загальної мобілізації.

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Далі документи передають до Верховної Ради. Парламент розглядає їх і голосує за затвердження. Саме після проходження цієї процедури новий строк набуває чинності.

Останнє продовження відбулося в липні 2026 року. Тоді президент підписав укази № 596/2026 про продовження воєнного стану та № 597/2026 про продовження загальної мобілізації. Обидва документи передбачають продовження строку на 90 діб. Чинний період завершується 31 жовтня 2026 року.

Чи буде продовження мобілізації в Україні з 1 листопада

Станом на 19 жовтня рішення про новий період ще немає. Якщо рішення ухвалять за звичною процедурою, відповідні укази можуть з’явитися наприкінці жовтня.

Що буде з відстрочками

Поки триває очікування нового рішення, Міністерство оборони України повідомило про черговий етап автоматичного продовження відстрочок. За даними відомства, понад 90% чинних відстрочок продовжать без повторних заяв і відвідування державних установ.

Автоматичне продовження відстрочок триватиме до 30 жовтня. Не варто хвилюватися, якщо повідомлення в Резерв+ ще не надійшло: перевірка відбувається поетапно. Після її завершення користувач отримає сповіщення про результат.

Щоб перевірити строк дії відстрочки, потрібно:

Відкрити застосунок Резерв+. Натиснути + і вибрати Оновити документ. Після оновлення відкрити розширені дані документа через + та пункт Переглянути документ. Перевірити інформацію про відстрочку та строк її дії.

Якщо в електронному військово-обліковому документі зазначено “до завершення мобілізації”, це означає, що відстрочка діє до завершення поточного періоду мобілізації. Точний строк варто перевірити в розширених даних документа.

За інформацією Міністерства оборони, автоматичне продовження передбачене для 22 категорій громадян.

До них належать:

Люди з інвалідністю.

Особи, тимчасово непридатні до військової служби.

Батьки трьох і більше дітей.

Батьки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років.

Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.

Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без установленої інвалідності.

Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи.

Люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї.

Опікуни людини, яку визнано недієздатною.

Особи, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.

Особи, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи.

Особи, які мають батька, матір або одного з батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I чи II групи.

Люди, які доглядають за родичем другого або третього ступеня спорідненості з інвалідністю.

Жінки та чоловіки військовослужбовців, які мають дитину.

Студенти й аспіранти.

Працівники закладів вищої та професійної освіти, науковці.

Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи дії воєнного стану.

Родичі Героїв України, посмертно відзначених за мужність під час Революції Гідності.

Люди, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Військовослужбовці, звільнені з полону.

Люди віком від 18 до 25 років, які уклали однорічний контракт на проходження військової служби.

Що робити, якщо відстрочка не продовжилася автоматично

Якщо Резерв+ повідомив, що автоматично продовжити відстрочку не вдалося, це не завжди означає втрату права на неї. Причиною можуть бути відсутні, неповні або застарілі дані в державних реєстрах.

У такому разі варто перевірити, які саме відомості потрібні для підтвердження підстави, та за необхідності оновити їх. Після цього можна повторно скористатися доступною послугою в Резерв+ або звернутися з документами до ЦНАП.

Подавати документи безпосередньо до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для оформлення відстрочки за загальною процедурою не потрібно, адже заяви приймають через доступні електронні послуги або ЦНАП відповідно до встановленого порядку.

До завершення строку, на який відстрочку вже надано, вона залишається чинною. Тому важливо перевіряти саме дату її закінчення, зазначену в документі.

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