Успішна операція Вівальді зірвала стратегічні плани Росії щодо оточення Слов’янсько-Краматорської агломерації та виходу до населеного пункту Барвінкове.

Про це повідомив командувач Угруповання військ Центр, бригадний генерал Андрій Білецький.

Операція Вівальді: росіяни планували захопити Донеччину

За його словами, головним завданням операції Вівальді було зупинити наступальні дії російських військ і не допустити реалізації їхнього стратегічного задуму.

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– Ключовий намір противника на 2026-й рік був знищений. Тому стратегічне значення цієї операції вимірюється не кілометражем, а тим, що у противника зірваний його ключовий намір. Тобто охоплення всієї Донецької області, і Слов’янська, і Краматорська, з виходом на Барвінкове, щоб двома ударами, що сходяться, захопити Донецьку область. Цей план зірваний, – сказав Білецький.

За словами бригадного генерала, українські підрозділи протистояли 1 гвардійській танковій армії, 20 та 25 загальновійськовим арміям, які входять до угруповання Запад.

Російські війська мали завдання просуватися через плацдарм, створений на річці Чорний Жеребець, у напрямку Святогірська та населеного пункту Рубці.

– Розрізати на дві частини наше угруповання на східному березі річки Оскол, знищити це угруповання і далі продовжувати рух на населений пункт Барвінкове, який знаходиться на півдні Харківської області. Це був стратегічний задум РФ, – додав він.

Цей стратегічний задум полягав у тому, що одним ударом через Святогірський, обходячи Лиман, охопити Славянсько-Краматорську агломерацію з півночі, а другим ударом через населені пункти селища Добропілля, місто Добропілля на Барвінкове – закінчити повне охоплення Донецької області.

Як пояснив Білецький, таким чином Росія прагнула виконати визначене Кремлем ключове політичне завдання – повністю захопити Донецьку область. Цей план на 2026 рік російські окупанти почали втілювати ще у 2025 році.

– За 2026-й вони повинні були вийти в Барвінкове. Зараз на кінець 26-го року вони мають таку ситуацію. Через знищення цього плацдарму і наступаючого угруповання, фактично 144 дивізія 20 армії розбита… Через те, що наступальне угруповання розгромлене, відповідно, противник відмовився на дану хвилину від спроби обійти Донецьку область, – зазначив генерал.

Які варіанти дій росіян на Донецькому напрямку

На думку Білецького, російські війська мають кілька варіантів подальших дій на Донецькому напрямку.

Один із них – спроба захопити Слов’янськ і Краматорськ лобовими штурмами. Такий сценарій потребуватиме значних сил і супроводжуватиметься великими втратами, проте не гарантуватиме окупантам успіху.

– Від цього задуму противник тимчасово відмовився, хоча планує відновити його, – додав він.

Як зазначив генерал, наразі єдиним напрямком, на якому Росія продовжує зосереджувати зусилля, залишається Добропілля.

Там окупанти досягли певних успіхів і поки не відмовилися від спроб просуватися далі з цього виступу.

Операція Вівальді тривала з травня до середини жовтня. У ній брали участь бійці Третьої штурмової бригади, 60 ОМБр, 125 ОВМБр, 3 ОРБ, 25 ОПТБ та 21 ОПБпС KRAKEN.

До операції долучилися придані підрозділи: 66 ОМБр, 3 прикордонний загін, 10 мобільний прикордонний загін Дозор, тактичні групи 8 полку ССО, Lasar’s Group НГУ, К-2 СБС та безпілотні підрозділи ЦСО А.

Фото: Третій армійський корпус

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