Україна працює над розблокуванням маршруту до тимчасово окупованих Олешок на лівому березі Херсонщини, де через дії російських окупантів у пастці опинилися дорослі й діти. Люди залишаються без їжі та необхідних для життя речей.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю британському підприємцю та ведучому подкасту The Diary of a CEO Стівену Бартлетту, коментуючи ситуацію на півдні країни.

Ситуація в Олешках

За словами Зеленського, значна частина південних територій України, зокрема Приазов’я, досі перебуває під російською окупацією.

Зараз дивляться

— В Олешках зараз у пастці опинилися дорослі й діти — без їжі, без нічого. Росіяни їх не випускають. Зараз ми працюємо над тим, щоб розблокувати це місце, — наголосив глава держави.

Зеленський також пояснив, що Херсон залишається під постійною загрозою російських ударів через географічне розташування міста та присутність окупаційних військ на лівому березі Дніпра.

— Херсон розділений річкою Дніпро. Наші люди живуть на одному березі, а ворог — на іншому. Саме тому окупанти обстрілюють Херсон, — зазначив президент.

Водночас він наголосив, що попри окупацію частини Херсонської області російським військам так не вдалося захопити саме місто Херсон.

Варто зауважити, що ситуацію в окупованих Олешках обговорювали під час переговорів в Осло 20 жовтня.

Нагадаємо, що 27 вересня стало відомо про успішну операцію Сил оборони — українські дрони доставили в Олешки близько 4 тонн. 4 жовтня повідомлялося про успішну доставку майже 400 посилок із продуктами, ліками тощо.

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