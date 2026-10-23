Украина вводит режим прекращения огня во временно оккупированных Олешках для проведения гуманитарной операции с 03:00 27 октября по киевскому времени.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в пятницу, 23 октября.

Генштаб ВСУ готовится к гуманитарной миссии в Олешках

— Силы обороны Украины делают все возможное для помощи жителям Олешек и приложат максимальные усилия для обеспечения безопасности и спасения наших сограждан, — отметили в Генштабе.

ВСУ выполнят решение верховного главнокомандующего, президента Владимира Зеленского, направленные на проведение гуманитарной миссии во временно оккупированных Россией Олешках в Херсонской области. Соответствующие распоряжения передадут подразделениям в установленном порядке.

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— Украинские подразделения неоднократно выполняли миссии по доставке дронами гуманитарных грузов жителям Олешек и окрестных сел. Рассчитываем, что гуманитарный доступ ради людей в Олешках будет гарантирован, — говорится в сообщении.

Для проведения гуманитарной операции в Олешках Украина устанавливает режим прекращения огня на определенной территории с 03:00 27 октября по киевскому времени.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов подтвердил прекращение огня в Олешках с целью проведения гуманитарной операции.

23 октября Белый дом сообщил, что первая леди США Мелания Трамп способствовала достижению договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии. Оно предусматривает временное прекращение боевых действий в Олешках.

Перемирие начнется 29 октября. В город доставят гуманитарную помощь, будет организована эвакуация гражданского населения.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил договоренность о проведении гуманитарной миссии в Олешках.

По его словам, миссия предусматривает прекращение огня, поставку гуманитарной помощи и обеспечение возможности беспрепятственного выезда гражданских из города.

Лубинец подчеркнул, что операция будет сложной и пройдет поэтапно.

Что известно о гуманитарной катастрофе в Олешках

Олешки потеряли прямое сообщение с Херсоном после того, как российские военные взорвали Антоновский мост через Днепр во время украинского контрнаступления в 2022 году.

В июне 2023 года город пережил масштабное затопление в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС.

В настоящее время дороги к Олешкам заминированы и находятся под контролем российских беспилотников. Доставлять продукты в город крайне сложно, что усиливает угрозу голода среди местных жителей.

Глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко заявила, что город находится на грани выживания. По ее словам, с мая поставки продовольствия не осуществлялись, ситуация остается критической.

Попытка доставить продукты в Олешки 1 сентября завершилась неудачно. Автомобили наткнулись на заминированную дорогу и были вынуждены повернуть назад. Во время возвращения транспортные средства атаковали российские дроны.

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