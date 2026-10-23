Україна запроваджує режим припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках для проведення гуманітарної операції з 03:00 27 жовтня за київським часом.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у п’ятницю, 23 жовтня.

Генштаб ЗСУ готується до гуманітарної місії в Олешках

– Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги мешканцям Олешок і докладуть максимальних зусиль для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян, – зазначили в Генштабі.

ЗСУ виконають рішення верховного головнокомандувача, президента Володимира Зеленського, спрямовані на проведення гуманітарної місії в тимчасово окупованих Росією Олешках на Херсонщині. Відповідні розпорядження передадуть підрозділам у встановленому порядку.

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– Українські підрозділи неодноразово виконували місії з доставки дронами гуманітарних вантажів мешканцям Олешок та навколишніх сіл. Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований, – йдеться у повідомленні.

Для проведення гуманітарної операції в Олешках Україна встановлює режим припинення вогню на визначеній території з 03:00 27 жовтня за київським часом.

Начальник Генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов підтвердив припинення вогню в Олешках з метою проведення гуманітарної операції.

23 жовтня Білий дім повідомив, що перша леді США Меланія Трамп сприяла досягненню домовленості між Росією та Україною про локальне перемир’я. Воно передбачає тимчасове припинення бойових дій в Олешках.

Перемир’я розпочнеться 29 жовтня. До міста доставлять гуманітарну допомогу, буде організована евакуація цивільного населення.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив домовленість про проведення гуманітарної місії в Олешках.

За його словами, місія передбачає припинення вогню, постачання гуманітарної допомоги та гарантування можливості безперешкодного виїзду цивільних із міста.

Лубінець наголосив, що операція буде складною та проходитиме поетапно.

Що відомо про гуманітарну катастрофу в Олешках

Олешки втратили пряме сполучення з Херсоном після того, як російські військові підірвали Антонівський міст через Дніпро під час українського контрнаступу у 2022 році.

У червні 2023 року місто пережило масштабне затоплення внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.

Наразі шляхи до Олешок заміновані та перебувають під контролем російських безпілотників. Доставляти продукти до міста вкрай складно, що посилює загрозу голоду серед місцевих жителів.

Голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко заявила, що місто перебуває на межі виживання. За її словами, із травня постачання продовольства не здійснювалося, ситуація залишається критичною.

Спроба доправити продукти до Олешок 1 вересня завершилася невдало. Автомобілі натрапили на заміновану дорогу й були змушені повернути назад. Під час повернення транспортні засоби атакували російські дрони.

Фото: Дмитро Лубінець

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