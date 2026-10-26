Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американская сторона предложила ввести режим тишины в районе Олешек Херсонской области с 27 октября на несколько дней. Это необходимо для работы гуманитарных миссий и эвакуации людей.

Об этом глава государства рассказал в интервью телеведущей ТСН. Тиждень Алли Мазур.

Эвакуация жителей Олешек: что известно

По словам Зеленского, в Олешки должны приехать гуманитарные миссии с участием представителей Украины, США и России. Для эвакуации необходимо прекратить огонь в регионе и убедиться, что дороги разминированы.

Сейчас смотрят

— Американская сторона предложила режим тишины в районе Олешек с 27 октября. Это не может быть один день. Это будет несколько дней. Туда должны приехать гуманитарные миссии: американцы, мы, россияне, – сказал он.

Зеленский сообщил, что поручил уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу разработать соответствующие вопросы. Президент также обсудил возможные варианты эвакуации со Службой безопасности Украины и военными.

Глава государства подчеркнул, что важно прежде всего разблокировать остающихся в Олешках людей и дать им возможность уехать в безопасное место.

В то же время Владимир Зеленский выразил опасение, что Россия может использовать гуманитарную операцию в своих пропагандистских целях. По его словам, российская сторона может пытаться организовать эвакуацию так, чтобы люди уезжали в направлении РФ и оставались там.

— Россия будет делать все, чтобы разминировать дороги, чтобы эти люди пошли в сторону России и остались там. Они ведь не пойдут на то, чтобы просто отпустить людей, – сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что часть жителей, по всей видимости, удастся эвакуировать на подконтрольную Украине территорию.

Президент отметил, что российская сторона может представить ситуацию так, будто жители Олешек сами стремятся уехать в Россию, а Украина вроде бы препятствует этому.

Главной задачей украинской стороны Зеленский назвал спасение людей и создание условий для эвакуации на подконтрольную Украине территорию, где они смогут получить необходимую помощь и поддержку.

23 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Украина вводит режим прекращения огня вблизи оккупированных Олешек для проведения гуманитарной операции с 03.00 27 октября по киевскому времени.

Первая леди США Мелания Трамп заявила о договоренности между Россией и Украиной относительно локального прекращения огня в Олешках. Прекращение огня должно начаться 29 октября 2026 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.