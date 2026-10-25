В ближайшее время в оккупированных Олешках Херсонской области планируется проведение гуманитарной миссии для помощи местным жителям. Ее организацию координируют при содействии первой леди США Мелании Трамп.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Гуманитарная миссия в Олешках: что известно

По словам омбудсмана, гуманитарную миссию планируют провести совместно с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой.

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Лубинец отметил, что реализация миссии станет возможной благодаря содействию и координации усилий первой леди США Мелании Трамп.

Он поблагодарил ее за посредничество и помощь в создании условий для спасения украинских граждан.

Омбудсман подчеркнул, что постоянно поддерживает связь со всеми привлеченными сторонами, государственными органами и представителями местного самоуправления.

В тоже время Лубинец призвал сообщать о жителях Олешек, которые нуждаются в помощи, поскольку сейчас важно собрать как можно больше информации о людях, которые остаются в Олешках и нуждаются в помощи.

Особое внимание уделят пожилым людям, маломобильным гражданам и тем, кто не может самостоятельно позаботиться о себе.

Лубинец призвал всех, кто располагает информацией о таких жителях города обращаться в Офис омбудсмана Украины.

Он также попросил распространять сообщения, чтобы помочь в организации гуманитарной миссии.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над разблокировкой маршрута до временно оккупированных Олешек на левом берегу Херсонщины, где из-за действий российских оккупантов в ловушке оказались взрослые и дети.

Люди остаются без еды и необходимых для жизни вещей.

На следующий день Мелания Трамп заявила о договоренности между Россией и Украиной относительно локального прекращения огня в Олешках. Прекращение огня должно начаться 29 октября 2026 года.

Генштаб ВСУ подтвердил, что Украина вводит режим прекращения огня в Олешках для проведения гуманитарной миссии. Он начнет действовать с 03.00 27 октября по киевскому времени.

Фото: Дмитрий Лубинец

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