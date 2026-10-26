Президент України Володимир Зеленський заявив, що американська сторона запропонувала запровадити режим тиші в районі Олешок на Херсонщині із 27 жовтня на кілька днів. Це необхідно для роботи гуманітарних місій та організації евакуації людей.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю телеведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур.

Евакуація жителів Олешок: що відомо

За словами Зеленського, до Олешок мають приїхати гуманітарні місії за участю представників України, США та Росії. Для проведення евакуації необхідно припинити вогонь у регіоні та переконатися, що дороги розміновані.

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— Американська сторона запропонувала режим тиші в районі Олешок з 27 жовтня. Це не може бути один день. Це буде кілька днів. Туди повинні приїхати гуманітарні місії: американці, ми, росіяни, — сказав він.

Зеленський повідомив, що доручив уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю опрацювати відповідні питання. Також президент обговорив можливі варіанти евакуації зі Службою безпеки України та військовими.

Очільник держави наголосив, що важливо передусім розблокувати людей, які залишаються в Олешках, і дати їм можливість виїхати в безпечне місце.

Водночас Володимир Зеленський висловив побоювання, що Росія може використати гуманітарну операцію у власних пропагандистських цілях. За його словами, російська сторона може намагатися організувати евакуацію так, щоб люди виїжджали в напрямку РФ і залишалися там.

— Росія буде робити все, щоб розмінувати дороги так, щоб ці люди пішли в бік Росії і залишилися там. Вони ж не підуть на те, щоб просто відпустити людей, — сказав глава держави.

Зеленський також зазначив, що частину жителів, імовірно, вдасться евакуювати на підконтрольну Україні територію.

Президент зауважив, що російська сторона може представити ситуацію так, ніби жителі Олешок самі прагнуть виїхати до Росії, а Україна нібито перешкоджає цьому.

Головним завданням української сторони Зеленський назвав порятунок людей і створення умов для їхньої евакуації на підконтрольну Україні територію, де вони зможуть отримати необхідну допомогу та підтримку.

23 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Україна запроваджує режим припинення вогню поблизу окупованих Олешок для проведення гуманітарної операції з 03:00 27 жовтня за київським часом.

Перша леді США Меланія Трамп заявила про домовленість між Росією та Україною щодо локального припинення вогню в Олешках. Припинення вогню має розпочатися 29 жовтня 2026 року.

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