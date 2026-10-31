Хмара и Драпатый провели совещание: обсудили планирование боевых операций
- Хмара и Драпатый провели совместное совещание по обороне.
- Обсудили ситуацию на фронте, планы мобилизации в РФ и возможные действия противника.
- Определили приоритеты усиления обороны и обеспечения сил обороны.
Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Михаил Драпатый провели совместное совещание, в ходе которого определили приоритеты дальнейшего усиления обороноспособности страны.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Совещание Хмари и Драпатого
В ходе встречи стороны рассмотрели текущую ситуацию на фронте, планы России по мобилизации и возможные дальнейшие действия противника. Особое внимание было уделено ключевым рискам безопасности и неотложным потребностям Сил обороны.
Также участники совещания обсудили противодействие российским воздушным атакам.
По результатам встречи, Хмара и Драпатий согласовали дальнейшие шаги и определили приоритетные задачи. Среди них – развитие возможностей сил обороны, усиление системы обороны, надлежащее обеспечение украинских военных и наращивание производства отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Кроме того, отдельно определили задачи боевых операций на тактической и оперативной глубине.
Таким образом, во время совещания сосредоточились как на актуальных потребностях войск, так и на дальнейшем планировании оборонных действий с учетом возможных шагов России.