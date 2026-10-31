Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Михаил Драпатый провели совместное совещание, в ходе которого определили приоритеты дальнейшего усиления обороноспособности страны.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Совещание Хмари и Драпатого

В ходе встречи стороны рассмотрели текущую ситуацию на фронте, планы России по мобилизации и возможные дальнейшие действия противника. Особое внимание было уделено ключевым рискам безопасности и неотложным потребностям Сил обороны.

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Также участники совещания обсудили противодействие российским воздушным атакам.

По результатам встречи, Хмара и Драпатий согласовали дальнейшие шаги и определили приоритетные задачи. Среди них – развитие возможностей сил обороны, усиление системы обороны, надлежащее обеспечение украинских военных и наращивание производства отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, отдельно определили задачи боевых операций на тактической и оперативной глубине.

Таким образом, во время совещания сосредоточились как на актуальных потребностях войск, так и на дальнейшем планировании оборонных действий с учетом возможных шагов России.

Источник : Минобороны

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