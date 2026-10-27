Украинские военные провели подземную контрнаступательную операцию Велес на Купянском направлении. Группировка под командованием 2-го корпуса Национальной гвардии Украины Хартия продвинулась под землей более чем на 15 км в тыл российских войск, нанеся ощутимые потери.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

Подземная операция Велес на Купянском направлении

О ходе и первых результатах спецоперации Велес Зеленскому лично доложили главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый, командир 2-го корпуса НГУ Хартия Игорь Оболенский и заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

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По словам президента Украины, в настоящее время в рамках операции достигнуты следующие показатели:

уничтожено более 100 российских окупантов;

взято в плен более 30 военнослужащих РФ;

произошло продвижение под землей более чем на 15 км.

Как отметил президент, ранее российские оккупанты уже пытались использовать подземные газовые коммуникации для продвижения через украинские позиции и выхода на штурмы. Однако украинские защитники успешно переняли, модернизировали, сделали эту тактику гораздо более продуманной и технологичной.

— Бережем жизнь наших людей, наносим урон оккупанту и достигаем определенных целей на Купянском направлении. Слава Украине, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Подземная операция на Купянском направлении

По словам Зеленского, операция Велес от Хартии усиливает позиции Украины и демонстрирует россиянам, что под Купьянском у них нет результата, который им определило их политическое руководство.

— Я хочу поблагодарить всех наших воинов. Важно отметить, что в этом году позиции Украины на фронте остаются наиболее сильными за долгое время войны. Если бы так же оставалась сильной и поддержка партнеров для Украины, в частности, это касается Patriot и других средств противовоздушной обороны, то Украина была бы совсем в другой позиции и дипломатично — в значительно лучшей позиции, — сказал он в вечернем видеообращении за 27 октября.

По данным 2-го корпуса Национальной гвардии Украины Хартия, подземную контрнаступательную операцию Велес реализовали в результате сочетания подземного продвижения через коммуникации с синхронными боевыми действиями на поверхности и активным применением ударных беспилотников.

Благодаря комплексной тактике Силам обороны удалось полностью лишить российские войска возможности проникнуть в тыл Купянска и нейтрализовать угрозу на этом участке фронта.

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