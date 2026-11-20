В результате ракетно-дроновой атаки РФ на Украину 20 ноября есть повреждение железнодорожной инфраструктуры, задерживается ряд поездов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Задержка поездов Укрзализныци 20 ноября

Как сообщили в компании, 20 ноября Укрзализныця продолжает обеспечивать перевозку пассажиров, несмотря на повреждение инфраструктуры на отдельных участках.

Сейчас смотрят

Из-за длительных угроз безопасности фиксируется задержка поездов сегодня, в то же время городские и пригородные рейсы постепенно стабилизируют график.

По информации Укрзализныци, движение поездов совершается со строгим соблюдением протоколов безопасности, а в случае возникновения непосредственной опасности для пассажиров и железнодорожников проводится оперативная эвакуация.

Киевская кольцевая электричка уже возобновляет курсирование, что позволит жителям столицы удобно соединяться между левым и правым берегами.

Пригородные поезда в Киеве и Киевской области также продолжают движение с учетом ситуации с безопасностью.

В Укрзализныце подтвердили, что враг нанес повреждения железнодорожной инфраструктуре на определенных участках пути — ремонтные бригады уже работают над максимально быстрым возобновлением движения.

Поскольку задержка поездов 20 ноября касается ряда направлений, пассажиры призывают заранее проверять актуальное время прибытия и отправления.

Самая большая задержка поездов 20 ноября касается следующих маршрутов:

Хелм → Днепр-Главный: более 10 часов. Плановое прибытие должно быть в 06:48, прогноз — 17:06

Киев-Пасс. → Днепр-Главный: более 10 часов. Ситуация идентична, как и по маршруту Хелм → Днепр-Главный.

Днепр-Главный → Ужгород: 9 часов. Плановое прибытие должно быть в 17:00, прогноз — 02:00.

Днепр-Главный → Перемышль: более 8 часов. Плановое прибытие должно быть в 15:04, прогноз — 23:52.

Кривой Рог-Главный → Киев-Пасс.: более 9 часов. Плановое прибытие должно быть 05:17, прогноз — 13:55.

Днепр-Главный → Киев-Пасс.: более 7 часов. Плановое прибытие должно быть 0 06:24, прогноз — 14:05.

Днепр-Главный → Хелм: более 7 часов. Плановое прибытие должно быть 18:52, прогноз — 02:33.

Кривой Рог-Главный → Одесса-Главная: более 7 часов. Плановое прибытие должно быть в 10:30, прогноз — 18:06.

Днепр-Главный → Одесса-Главная: более 7 часов. Ситуация идентична, как и по маршруту Кривой Рог-Главный → Одесса-Главная.

Николаев Пасс. → Львов: более 7 часов. Плановое прибытие должно быть в 12:18, прогноз — 19:47.

Актуальная задержка поездов Укрзализныци традиционно обновляется в режиме реального времени на официальном портале перевозчика.

Напомним, что РФ атаковала железнодорожную станцию ​​Скнилов во Львове: есть погибшие и пострадавшие. Эта станция обслуживает пригородные и грузовые поезда Самборского и Стрыйского направлений.

Фото: Укрзализныця

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.