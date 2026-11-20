Россияне ударили FPV-дроном по трамваю в Запорожье: ранена женщинаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Взрывы в Запорожье прогремели утром 20 ноября во время российской атаки.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.
Взрывы в Запорожье 20 ноября: что известно
Утром 20 ноября российские войска атаковали трамвай в Заводском районе Запорожья с помощью FPV-дрона.
По предварительной информации, в результате взрывов в Запорожье 20 ноября пострадала женщина. Она получила осколочные ранения.
Пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь. Другие подробности и масштабы повреждений пока уточняются.
Напомним, что вечером 19 ноября российские войска также атаковали Запорожский район.
По информации Михаила Семикина, в результате удара FPV-дрона по поселку Кушугум погиб мужчина.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 731-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА