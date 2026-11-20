Взрывы в Запорожье прогремели утром 20 ноября во время российской атаки.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Взрывы в Запорожье 20 ноября: что известно

Утром 20 ноября российские войска атаковали трамвай в Заводском районе Запорожья с помощью FPV-дрона.

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По предварительной информации, в результате взрывов в Запорожье 20 ноября пострадала женщина. Она получила осколочные ранения.

Пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь. Другие подробности и масштабы повреждений пока уточняются.

Напомним, что вечером 19 ноября российские войска также атаковали Запорожский район.

По информации Михаила Семикина, в результате удара FPV-дрона по поселку Кушугум погиб мужчина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 731-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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