В Хмельницком задержали агента российской военной разведки, которого подозревают в подготовке покушения на командира спецмероприятий Сил специальных операций ВСУ.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

СБУ предотвратила покушение на командира ССО в Хмельницком

Военная контрразведка СБУ Харьковской области при содействии главнокомандующего Вооруженными силами Украины и командования Сил специальных операций раскрыла подготовку заказного убийства украинского офицера.

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По данным следствия, российская военная разведка завербовала бывшего военнослужащего-контрактника из Харькова, который в 2024 году уволился со службы по состоянию здоровья.

В поле зрения российских спецслужб этот парень попал, когда искал быстрый заработок в Telegram-каналах.

Сначала этому парню поручили собирать разведданные об объектах Сил обороны в Харькове, а потом — устроить покушение на командира подразделения ССО в Хмельницком.

Чтобы подготовиться к убийству, подозреваемый снял квартиру в Хмельницком и устроил видеонаблюдение за украинским офицером.

Как установило следствие, для убийства спецназовца фигурант планировал использовать заминированный кроссовер. В машине находилось самодельное взрывное устройство с металлическими поражающими элементами.

По данным СБУ, подозреваемый должен был дистанционно взорвать автомобиль по заданию российской военной разведки, чтобы убить украинского офицера.

Российские спецслужбы также планировали зафиксировать момент взрыва на видео, чтобы впоследствии использовать запись теракта для проведения информационно-психологических операций, направленных на дестабилизацию внутренней ситуации в Украине.

Сотрудники СБУ вовремя раскрыли подготовку покушения и задержали подозреваемого прямо перед запланированным взрывом.

По данным следствия, в случае убийства украинского военного российские спецслужбы обещали мужчине срочную эвакуацию в РФ через третьи страны и оформление российского гражданства.

Во время обысков у задержанного нашли смартфон с анонимными чатами, через которые он поддерживал связь с представителями российской военной разведки.

Следователи СБУ сообщили парню о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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