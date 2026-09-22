Контрразведка СБУ задержала в Киеве женщину, подозреваемую в подготовке заказного убийства руководителя одной из всеукраинских общественных организаций. По данным спецслужбы, покушение она готовила по заданию ФСБ РФ.

СБУ задержала в Киеве киллера ФСБ: что известно

Как сообщает СБУ, целью киллера был российский оппозиционер, который после начала полномасштабного вторжения воевал на стороне Украины — сначала на Киевщине, а впоследствии на Восточном направлении. Сейчас он работает тренером по кикбоксингу.

По версии следствия, подозреваемая должна была застрелить мужчину из засады вблизи одного из столичных спортзалов. Ее задержали неподалеку от спорткомплекса во время доразведки местности и поиска позиции для предстоящего нападения.

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В СБУ утверждают, что исполнительницей покушения была безработная жительница временно оккупированного Мелитополя. Российские спецслужбы якобы завербовали ее, пообещав закрыть дело о незаконном хранении наркотиков.

После вербовки женщина, по данным следствия, прошла подготовку в одном из подразделений ФСБ на оккупированной территории. Ее обучали конспирации, ориентированию на местности и обращению с огнестрельным оружием.

После этого подозреваемую переправили через Беларусь в Житомир, откуда она прибыла в Киев. В столице женщина регулярно меняла гостиницы и принимала меры конспирации.

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