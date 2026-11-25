Европарламент утвердил бюджет ЕС на 2027 год: что предусмотрено для УкраиныДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Европейский парламент утвердил бюджет Европейского Союза на 2027 год, определив основные финансовые показатели и приоритетные направления расходов.
- В документе отдельно предусмотрены средства на обслуживание долга по кредиту, связанному с поддержкой Украины.
- Евродепутаты также согласовали дополнительное финансирование исследований, инфраструктуры, безопасности и гуманитарных программ.
25 ноября Европейский парламент окончательно утвердил бюджет Европейского Союза на 2027 год.
Документ предусматривает €199,7 млрд финансовых обязательств и €211,5 млрд платежей. Отдельно заложено €650 млн на обслуживание долга по кредиту в поддержку Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
Европарламент утвердил бюджет ЕС на 2027 год
За принятие бюджета проголосовали 406 евродепутатов, 184 выступили против, еще 69 – воздержались.
Общий объем финансовых обязательств составит 0,99% валового национального дохода Евросоюза.
Во время бюджетных переговоров Европарламент добился выделения дополнительных €300 млн на финансирование приоритетных направлений, среди которых научные исследования, энергетическая и транспортная инфраструктура, безопасность и гуманитарная помощь.
В частности, по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии финансирование увеличили по следующим направлениям:
- поддержка южных и восточных соседей ЕС – на €39 млн;
- гуманитарная помощь – на €30 млн;
- управление границами и миграцией – на €30 млн;
- транспортные и энергетические сети – на €22,5 млн;
- программа научных исследований Горизонт Европа – на €21,5 млн;
- образовательная программа Erasmus+ – на €14 млн;
- гражданская защита – на €13,5 млн;
- военная мобильность – на €10 млн;
- защита климата и окружающей среды – на €10 млн.
Бюджет ЕС на 2027 год: что предусмотрено для Украины
Согласно предложению Еврокомиссии, в бюджете предусмотрели €650 млн на обслуживание долга по кредиту в поддержку Украины.
В то же время Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия в совместном заявлении допустили возможность покрытия этих расходов в 2027 году за счет специального финансового инструмента Кредит в поддержку Украины.
Генеральный докладчик по бюджету ЕС на 2027 год Нильс Ушаковс подчеркнул, что бюджет в следующем году станет самым маленьким в новейшей истории Евросоюза.
– Составляя 0,99% валового национального дохода ЕС, он даже не достигает отметки в один процент, которой требуют самые экономные столицы, – заметил он.
По его словам, предусмотренный объем финансирования не соответствует амбициям ЕС, стремящимся сохранить свои позиции среди ведущих мировых сил.