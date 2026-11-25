25 ноября Европейский парламент окончательно утвердил бюджет Европейского Союза на 2027 год.

Документ предусматривает €199,7 млрд финансовых обязательств и €211,5 млрд платежей. Отдельно заложено €650 млн на обслуживание долга по кредиту в поддержку Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

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Европарламент утвердил бюджет ЕС на 2027 год

За принятие бюджета проголосовали 406 евродепутатов, 184 выступили против, еще 69 – воздержались.

Общий объем финансовых обязательств составит 0,99% валового национального дохода Евросоюза.

Во время бюджетных переговоров Европарламент добился выделения дополнительных €300 млн на финансирование приоритетных направлений, среди которых научные исследования, энергетическая и транспортная инфраструктура, безопасность и гуманитарная помощь.

В частности, по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии финансирование увеличили по следующим направлениям:

поддержка южных и восточных соседей ЕС – на €39 млн;

гуманитарная помощь – на €30 млн;

управление границами и миграцией – на €30 млн;

транспортные и энергетические сети – на €22,5 млн;

программа научных исследований Горизонт Европа – на €21,5 млн;

образовательная программа Erasmus+ – на €14 млн;

гражданская защита – на €13,5 млн;

военная мобильность – на €10 млн;

защита климата и окружающей среды – на €10 млн.

Бюджет ЕС на 2027 год: что предусмотрено для Украины

Согласно предложению Еврокомиссии, в бюджете предусмотрели €650 млн на обслуживание долга по кредиту в поддержку Украины.

В то же время Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия в совместном заявлении допустили возможность покрытия этих расходов в 2027 году за счет специального финансового инструмента Кредит в поддержку Украины.

Генеральный докладчик по бюджету ЕС на 2027 год Нильс Ушаковс подчеркнул, что бюджет в следующем году станет самым маленьким в новейшей истории Евросоюза.

– Составляя 0,99% валового национального дохода ЕС, он даже не достигает отметки в один процент, которой требуют самые экономные столицы, – заметил он.

По его словам, предусмотренный объем финансирования не соответствует амбициям ЕС, стремящимся сохранить свои позиции среди ведущих мировых сил.

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