Европейская комиссия 18 ноября одобрила пакет законодательных инициатив, предусматривающий выделение Украине до €45 млрд дополнительной финансовой поддержки в 2027 году.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Дополнительные €45 млрд для Украины: на что направят средства

Согласно предложению Еврокомиссии, из общей суммы нового кредита €25 млрд планируют направить на военные нужды Украины, а еще €20 млрд — на поддержку государственного бюджета.

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Это финансирование должно помочь Украине частично покрыть дефицит средств в 2027 году, оцениваемый в €70 млрд.

Предлагаемая помощь станет дополнением к кредитной программе ЕС Ukraine Support Loan в размере €90 млрд, рассчитанной на 2026-2027 годы.

Для предоставления дополнительных средств Еврокомиссия предлагает ввести новый механизм — инструмент скоординированной поддержки Украины (Instrument for Coordinated Support to Ukraine).

Он будет предусматривать привлечение до €45 млрд путем заимствований на международных рынках капитала.

Особенностью нового кредита станет механизм ограниченного права требования (limited-recourse loan). По его условиям, Украина должна будет вернуть основную сумму займа только после получения репараций от России.

В то же время выделение средств на бюджетные нужды будет связано с выполнением Украиной реформ, в частности в сферах верховенства права и противодействия коррупции. Речь идет о выполнении определенных показателей в рамках переговорного кластера Основы (Fundamentals Cluster).

Законодательные предложения Еврокомиссии планируют вынести на рассмотрение внеочередного заседания Европейского совета, которое состоится 26-27 ноября в Брюсселе.

В случае поддержки инициативы лидерам государств ЕС необходимо будет внести изменения в действующий регламент о многолетней финансовой рамке Евросоюза.

Это позволит использовать бюджет ЕС в качестве гарантии для привлечения нового кредита. Соответствующие изменения также потребуют одобрения Европейского парламента.

Источник : Європейська правда

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