Новый кредит на €45 млрд: Еврокомиссия объявила план финансирования Украины на 2027 годДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Европейская комиссия 18 ноября представила новый механизм финансовой поддержки Украины, рассчитанный на 2027 год.
- Предложенный пакет предусматривает дополнительные средства для оборонных нужд и стабильной работы государственного бюджета.
- Для реализации инициативы необходимы дальнейшие решения европейских институтов, а часть финансирования будет зависеть от выполнения Украиной реформ.
Европейская комиссия 18 ноября одобрила пакет законодательных инициатив, предусматривающий выделение Украине до €45 млрд дополнительной финансовой поддержки в 2027 году.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Дополнительные €45 млрд для Украины: на что направят средства
Согласно предложению Еврокомиссии, из общей суммы нового кредита €25 млрд планируют направить на военные нужды Украины, а еще €20 млрд — на поддержку государственного бюджета.
Это финансирование должно помочь Украине частично покрыть дефицит средств в 2027 году, оцениваемый в €70 млрд.
Предлагаемая помощь станет дополнением к кредитной программе ЕС Ukraine Support Loan в размере €90 млрд, рассчитанной на 2026-2027 годы.
Для предоставления дополнительных средств Еврокомиссия предлагает ввести новый механизм — инструмент скоординированной поддержки Украины (Instrument for Coordinated Support to Ukraine).
Он будет предусматривать привлечение до €45 млрд путем заимствований на международных рынках капитала.
Особенностью нового кредита станет механизм ограниченного права требования (limited-recourse loan). По его условиям, Украина должна будет вернуть основную сумму займа только после получения репараций от России.
В то же время выделение средств на бюджетные нужды будет связано с выполнением Украиной реформ, в частности в сферах верховенства права и противодействия коррупции. Речь идет о выполнении определенных показателей в рамках переговорного кластера Основы (Fundamentals Cluster).
Законодательные предложения Еврокомиссии планируют вынести на рассмотрение внеочередного заседания Европейского совета, которое состоится 26-27 ноября в Брюсселе.
В случае поддержки инициативы лидерам государств ЕС необходимо будет внести изменения в действующий регламент о многолетней финансовой рамке Евросоюза.
Это позволит использовать бюджет ЕС в качестве гарантии для привлечения нового кредита. Соответствующие изменения также потребуют одобрения Европейского парламента.