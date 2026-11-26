К Наблюдательному совету международного академического проекта Украинская история: глобальная инициатива присоединились Мария Григорьевич, которая является операционным и креативным директором украинской студии GSC Game World, а также директор благотворительного фонда Повернись живим Тарас Чмут.

Мария Григорьевич и Тарас Чмут присоединились к Наблюдательному совету Украинской истории: глобальной инициативе

Как сообщается на сайте проекта, Мария Григорьевич и Тарас Чмут представляют разные сферы современной Украины: оборону, гражданское общество, креативные индустрии и технологии.

Их опыт будет важен для следующего этапа развития инициативы, которая стремится углубить исследование украинской истории и найти новые способы представить ее украинской и международной аудитории.

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После трех лет исследовательской работы инициатива переходит к новому этапу, связанному с подготовкой публикаций и созданием цифровой платформы. Она откроет широкой аудитории в Украине и мире доступ к результатам исследований посредством текстов, визуальных материалов и интерактивных форматов.

Основатель и автор идеи проекта Украинская история: глобальная инициатива Виктор Пинчук отметил важность участия новых украинских лидеров в развитии инициативы:

— Очень рад, что Тарас Чмут и Мария Григорьевич присоединились к Наблюдательному совету нашего проекта. Тарас и Мария – люди, которые своими сильными и креативными решениями и работой формируют современную Украину. Тарас укрепляет обороноспособность страны, Мария помогает украинским историям находить миллионы поклонников в мире. Я абсолютно уверен, что их опыт будет очень полезен для нашего проекта, – заметил он.

Директор фонда Повернись живим Тарас Чмут объяснил свое решение присоединиться к Наблюдательному совету:

– Россия воюет за то, чтобы Украины не существовало. Уничтожает людей, захватывает территории и пытается присвоить нашу историю. Защита Украины требует сильной армии и общества, которое понимает себя и свою историю. Поэтому я присоединяюсь к Наблюдательному совету Инициативы. Хочу помочь сделать результаты этой работы доступными и полезными для украинцев, в частности, для военных.

Со своей стороны Мария Григорьевич отметила важность исторического знания для будущего Украины.

– Я свято верю, что знание собственной истории изменяет то, как мы видим себя и свое будущее. И сегодня, когда Украина переживает такую ​​страшную войну, это важно как никогда. Мы ведь боремся не только за нашу землю и свободу, но и за право быть собой, сохранять культуру и передавать ее следующим поколениям. Мы в GSC Game World на собственном опыте убедились, что украинские истории могут увлекать миллионы людей во всем мире, – добавила она.

По ее словам, очень важно, чтобы наша идентичность жила не только в архивах и научных работах, но и вдохновляла на новые книги, фильмы, игры и идеи.

— Действительно ценно иметь возможность помогать делать нашу историю более близкой, интересной и доступной для как можно большего количества людей. Потому что будущее Украины зависит не только от того, что мы создадим, но и от того, что сумеем сохранить и понять, — отметила Мария Григорьевич.

Научный руководитель проекта, историк Тимоти Снайдер отметил важность опыта новых членов Наблюдательного совета для будущего представления результатов исследования, заявив, что целью этого проекта является осознание украинской истории, в частности понимание ее связей с мировой историей.

— У Украины чрезвычайная история, значительная часть которой остается малоизвестной даже людям, которые считают, что хорошо знают историю Европы.

Мария и Тарас привносят взгляды, сформированные опытом современной украинской жизни, которые будут ценны для нас, когда мы будем определять, как представить результаты наших исследований широкой общественности. Их опыт в культуре, технологиях и гражданском обществе может помочь нам найти путь к новым поколениям как в Украине, так и за ее пределами, – добавил он.

Справка.

Тарас Чмут является директором благотворительного фонда Повернись живим, одной из крупнейших украинских организаций, поддерживающих Силы обороны Украины. Фонд обеспечивает военных оборудованием, технологиями, обучением и другими средствами, необходимыми для повышения обороноспособности государства.

Мария Григорьевич (Grygorovych) является операционным и креативным директором GSC Game World, украинской студии, известной в мире благодаря серии видеоигр S.T.A.L.K.E.R. Студия завоевала международное признание, а ее опыт демонстрирует возможности украинских творческих команд в высококонкурентной мировой индустрии видеоигр.

В Наблюдательный совет Украинской истории: глобальной инициативы также входят украинские и международные деятели, среди которых бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, историк и публицист Энн Эпплбом, журналист Фарид Закария, писатель Сергей Жадан, журналисты Юлия Мостовая и Наталья Гуменюк, правовед идеи проекта Виктор Пинчук и научный руководитель Тимоти Снайдер.

Украинская история: глобальная инициатива является международным академическим проектом, который основал в 2023 году Виктор Пинчук, основателем и автором идеи проекта, при научном руководстве Тимоти Снайдера.

Проект объединяет около 200 украинских и международных исследователей, работающих над осмыслением истории Украины с древнейших времен до настоящего времени во взаимосвязи с мировой историей. Работа охватывает широкий круг вопросов, от истории природной среды и древних обществ до культуры, политики, экологии и истории.

Результаты исследований будут представлены на украинском и английском языках в виде научных и научно-популярных публикаций, а также в виде цифровой платформы, призванной сделать украинскую историю доступной украинской и международной аудитории.

Фото: Українська історія: глобальна ініціатива

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