134 тыс. украинцев во время голосования в Дії выбрали 20 выдающихся личностей, истории которых станут основой цифровой видеобиблиотеки.

В список вошли представители науки, технологий, культуры и общественной жизни.

О результатах голосования и запуске проекта сообщила Ассоциация инновационного и цифрового образования (AIDE).

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Украинцы выбрали 20 личностей для цифровой видеобиблиотеки

Проект получил название Украинцы, которыми мы гордимся: цифровая видеобиблиотека историй о выдающихся украинцах.

Его цель — в современном формате знакомить детей и молодежь с украинцами, чьи достижения повлияли на развитие страны и мира.

Также авторы проекта стремятся содействовать утверждению украинской национальной и гражданской идентичности, сохранению исторической памяти и национально патриотическому воспитанию молодого поколения.

— Национальная идентичность формируется не только через знание исторических событий, но и через знание людей, которые творили и продолжают творить Украину.

Нам важно, чтобы молодые украинцы знали эти имена, понимали масштаб их достижений и гордились тем, что Украина дала миру выдающихся ученых, изобретателей, художников и общественных деятелей. Именно поэтому такие истории должны быть доступны, современны и близки молодому поколению, — убеждена в. о. начальника управления утверждения украинской национальной и гражданской идентичности Министерства молодежи и спорта Украины Наталья Гонтаренко.

Главная особенность проекта в том, что героев будущих видео выбирали сами украинцы. В голосовании в приложении Дия приняли участие 134 тыс. граждан, по результатам которого определили 20 личностей в двух номинациях.

В категорию Наука и технологии вошли: Александр Богомолец, София Окуневская-Морачевская, Степан Рудницкий, Екатерина Ющенко, Любомир Романкив, Михаил Кравчук, Иван Горбачевский, Анатолий Скороход, Георгий Кистяковский и Николай Пыльчиков.

В категорию Общество и культура выбрали: Елену Телигу, Петра Могилу, Игоря Юхновского, Елену Степанив, Архипа Куинджи, Милену Рудницкую, Софию Русову, Агатангела Крымского, Георгия Нарбута и Николая Лукаша.

Как будет выглядеть цифровая библиотека

О каждом из 20 украинцев создадут короткую современную видеобиографию, рассказывающую о жизненном пути, достижениях и вкладе в развитие Украины и мира.

Видео будут собирать в цифровой библиотеке на Платформе национальной идентичности и на YouTube-канале Генокод UA. Смотреть их смогут дети, молодежь, педагоги, родители и все желающие.

Первую такую историю уже представили 24 сентября. Ее посвятили Александру Богомольцу — украинскому ученому, который исследовал процессы старения и мечтал продлить человеческую жизнь до 150 лет.

Автор YouTube-канала Генокод UA и заместитель главы Ассоциации инновационного и цифрового образования Дмитрий Бондаренко объяснил, что авторы стремятся отойти от восприятия исторических деятелей лишь как фамилий из учебников.

— Мы хотим, чтобы выдающиеся украинцы для детей и молодежи перестали быть просто фамилиями в учебниках. За каждым таким именем стоит живой человек, его характер, выбор, достижения и история успеха, — заявил Дмитрий Бондаренко.

Проект планируют интегрировать и в учебный процесс. В украинских школах хотят разместить постеры обо всех 20 выбранных личностях.

На каждом будет QR-код, с помощью которого школьники смогут перейти со смартфона прямо к видеоистории этого человека.

По словам директора департамента образования и науки Львовской облгосадминистрации Олега Паски, такие материалы могут органично использоваться на уроках или во время воспитательных мероприятий.

Проект Украинцы, которыми гордимся: цифровая видеобиблиотека историй о выдающихся украинцах:

реализуется Ассоциацией инновационного и цифрового образования (AIDE),

при финансовой поддержке Министерства молодежи и спорта Украины,

при содействии Министерства образования и Украины, в частности Департамента образования и науки Львовской ОВА.

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