Трамп и Рютте призвали РФ не допустить расширения войны: детали совместного заявленияДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опубликовали совместное заявление после переговоров во Флориде.
- Одной из главных тем встречи стали риски дальнейшего расширения российской войны против Украины и возможность мирного урегулирования.
- Стороны также обсудили оборонные расходы, развитие военной промышленности и ситуацию на Ближнем Востоке.
Россия должна воздерживаться от любых действий, которые могут привести к расширению войны против Украины на другие страны, независимо от того, являются они намеренными или ненамеренными.
Об этом говорится в совместном заявлении президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, обнародованном пресс-службой военного блока.
Трамп и Рютте призвали Россию не допустить расширения войны
Вечером 25 ноября Трамп и Рютте провели встречу в резиденции американского президента Мар-а-Лаго, которую назвали очень плодотворной.
Среди ключевых тем переговоров были российская война против Украины, конфликт в Иране и общие достижения стран-членов НАТО.
По итогам встречи Трамп и Рютте отметили необходимость недопущения дальнейшей эскалации со стороны России и скорейшего достижения мирного урегулирования.
– Мы также обсудили, насколько важно, чтобы Россия воздерживалась от любых действий, намеренно или ненамеренно расширяющих масштабы войны, а также то, насколько важно как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта, – говорится в заявлении.
Отдельное внимание президент США и генсек НАТО уделили дальнейшему наращиванию расходов на оборону и увеличению инвестиций в развитие оборонной промышленности как в США, так и в других странах военного блока.