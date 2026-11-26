Россия должна воздерживаться от любых действий, которые могут привести к расширению войны против Украины на другие страны, независимо от того, являются они намеренными или ненамеренными.

Об этом говорится в совместном заявлении президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, обнародованном пресс-службой военного блока.

Трамп и Рютте призвали Россию не допустить расширения войны

Вечером 25 ноября Трамп и Рютте провели встречу в резиденции американского президента Мар-а-Лаго, которую назвали очень плодотворной.

Сейчас смотрят

Среди ключевых тем переговоров были российская война против Украины, конфликт в Иране и общие достижения стран-членов НАТО.

По итогам встречи Трамп и Рютте отметили необходимость недопущения дальнейшей эскалации со стороны России и скорейшего достижения мирного урегулирования.

– Мы также обсудили, насколько важно, чтобы Россия воздерживалась от любых действий, намеренно или ненамеренно расширяющих масштабы войны, а также то, насколько важно как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта, – говорится в заявлении.

Отдельное внимание президент США и генсек НАТО уделили дальнейшему наращиванию расходов на оборону и увеличению инвестиций в развитие оборонной промышленности как в США, так и в других странах военного блока.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.